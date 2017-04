Notícia Escaldes- Engordany tria el nou pubillatge 2017-2018 Cap noi s’ha presentat per ser l’Hereu de la parròquia Jéssica del Pozo, Irene Denuzzo, Alba Cortés i Adrià Llobet. Autor/a: Comú d\'Escaldes-Engordany

Escaldes-Engordany ja té nous Pubilla, però no Hereu, ja que enguany no s’ha presentat cap noi. Dissabte es va fer l’elecció del nou pubillatge després d’una tarda d’entrevistes i deliberació. El Jurat va escollir Jéssica del Pozo com a Pubilla, Irene Denuzzo Pubilleta, Alba Cortés és la nova Dama d’Honor, i Adrià Llobet l’Hereuet. Honors que els escollits estrenaran el proper 8 de maig durant la celebració de la festa de Sant Miquel d’Engolasters.



D’entre les tres candidates que s’havien presentat, finalment Jéssica del Pozo ha estat escollida la nova Pubilla 2017-2018 d’Escaldes-Engordany, i compartirà el càrrec amb la Pubilleta Irene Denuzzo, l’Hereuet Adrià Llobet, i la Dama d’Honor Alba Cortés. Pel que fa a la figura de l’Hereu, enguany ha quedat deserta ja que cap noi s’hi ha presentat.



Des de la Unió Pro-Turisme d’Escaldes, el seu secretari, Jaume Ambor, va explicar a l’ANA que l’elecció de la pubilleta va ser força complicada perquè hi havia vuit candidates, una xifra molt poc habitual, i totes elles complien els requisits per ostentar el càrrec. És per això que es va mostrar molt satisfet, ja que la tradició està assegurada, tot i que va lamentar que aquest any no hi ha hagut cap candidat a hereu i sols un a hereuet, per tant s’estudiarà quines accions fer per fomentar aquesta figura i aconseguir interessats per l’any vinent.



El jurat va començar amb el procés d’entrevistes a les 17.30 hores, i durant la tarda, el pubillatge sortint, acompanyat pel pubillatge de Catalunya i trabucaires van realitzar una batucada per l’avinguda Carlemany.

El pubillatge 2017-2018 s’estrenarà el proper 8 de maig durant la celebració de la festa de Sant Miquel d’Engolasters.