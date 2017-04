Notícia Èxit de la campanya de donació de sang dels Bombers La plaça dels Oms va acollir una unitat mòbil del Banc de Sang Un camió de bombers i el bus del Banc de Sang, dissabte a la plaça dels Oms Autor/a: AJUNTAMENT DE LA SEU

Durant tot el matí de dissabte els veïns de la Seu d’Urgell van fer mostra de la seva solidaritat participant activament en la jornada de donació de sang de la campanya «Els bombers t’acompanyen a donar sang» que es va realitzar a la plaça dels Oms de la capital alturgellenca.



A manca de tenir les xifres totals, la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits, instal·lada davant l’Ajuntament durant quatre hores, hi van passar un bon nombre de persones que van voler donar sang.



La Seu d’Urgell ha estat la darrera parada –juntament amb les poblacions de Santa Coloma de Gramenet i Caldes de Montbui– d’aquesta campanya solidària organitzada pels Bombers, on es va celebrar un acte de cloenda que va comptar amb la presència de l’alcalde de la ciutat, Albert Batalla, la directora dels Serveis Territorials de Departament d’Interior a Lleida, Montserrat Meseguer, el cap del Parc de Bombers de la Seu, Xavier Soro, la regidora de Salut de l’Ajuntament urgellenc, Montserrat Bonet, i la doctora Gemma Beorlegui en representació del Banc de Sang i Teixits.



Batalla va agraïr als Bombers de la Seu d’Urgell que per segon any consecutiu hagin organitzat la diada de donació a sang «aconseguint que famílies i persones que venien a comprar al mercat setmanal s’acostessin a donar sang i fer més festiva aquesta acció solidària». Davant la necessitat de donació de sang a Catalunya, l’alcalde urgellenc va reiterar que «els ciutadans de la Seu s’hi han implicat oferint la seva solidaritat una vegada més».



Per la seva part, Montserrat Meseguer va voler agrair des del Departament d’Interior a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per la seva col·laboració a l’hora d’organitzar aquesta jornada, posant a disposició la plaça dels Oms perquè tothom que ho desitgés pogués donar sang, tot gaudint d’un matí lúdic i festiu. Meseguer va lloar també la tasca solidària de Bombers que de manera totalment voluntària i altruista han celebrat per tercer any consecutiu la campanya «Els bombers t’acompanyen a donar sang» en 16 ciutats de tot Catalunya. La jornada va comptar amb la col·laboració dels Castellers d’Andorra.