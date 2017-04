Notícia El Cadí La Seu es queda fora dels ‘play-off’ L'equip urgellenc queda 8è a la classificació Cadí La Seu-Bembibre Autor/a: Toñi Cabello

El Cadí La Seu ha finalitzat la temporada sense poder accedir als play-off de la Lliga Femenina de bàsquet, després de perdre dissabte a casa contra el Bembibre (68-75) i que, paral·lelament, l’IDK Gipuzkoa guanyés contra l’Spar Citylift Girona(57-50). Això ha deixat l’equip urgellenc fora de les sis primeres posicions, concretament en 8è lloc, amb un balanç equilibrat de 13 victòries i 13 derrotes segons informa RàdioSeu.



La pressió per guanyar va jugar una mala passada al Cadí, que al primer quart perdia per 17-22 i va veure com al descans el Bembibre se n’anava de més de deu punts (19-42). La dinàmica negativa va continuar a la represa, quan l’equip del Bierzo va assolir una distància difícil de remuntar (33-61), que l’equip de Joan Carles Pié només va escurçar als últims minuts amb un parcial de 25-14. Tanmateix, ja no hi va haver temps per capgirar el marcador. Ariel Edwards va ser decisiva per al Bembibre (22 punts i 4 rebots). Per les urgellenques va destacar Georgina Bahi, que també va fer 22 punts.