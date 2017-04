Notícia Èxit de l’obra Tallar, cardar i bla, bla, bla a Sant Julià La Llar de Lòria fa el ple amb l’obra que han assejat durant el curs Un fragment de l’obra ‘Tallar, cardar i bla, bla, bla’. Autor/a: MB

Els alumnes del taller de teatre de la Llar de Lòria van interpretar ahir a la tarda l’obra Tallar, cardar i bla, bla, bla, que han assajat durant aquest curs.



L’actriu Montse Cayuela va explicar que a l’obra apareixen en escena onze persones que viuen les peripècies d’una perruqueria que finalment no acaba sent el que sembla, ja que a les nits es converteix en un prostíbul on es viuen situacions que van arrencar les rialles de tot el públic.



I és que l’Auditori Rocafort del Centre de Congressos lauredià va aconseguir fer el ple amb unes 160 persones. La consellera de Social, Paqui Barbero, va explicar a l’ANA que per primera vegada s’ha decidit posar un preu d’entrada simbòlic de dos euros solidaris per destinar-los a l’Associació Andorrana per la Malaltia d’Alzheimer.



Es tracta de la sisena obra del grup de teatre Una altra generació format pels alumnes del taller de teatre de la Llar de Lòria, i dirigit per Mercè Requena. Aquest curs hi han participat dotze avis, tot i que per problemes de salut d’una de les integrants, en l’obra d’aquest diumenge hi van actuar onze persones.



Alllarg de cada curs assagen una obra que sempre s’interpreta al voltant d’aquestes mateixes dates.