Notícia Més problemes amb Espanya per la retenció del 8% als pensionistes Hi ha residents a Andorra que reben una retribució de la seguretat social veïna que encara paguen a Madrid Un grup de padrines a la passada arrossada popular d’Andorra la Vella. Autor/a: MARICEL BLANCH

Els problemes amb la retenció del 8% en concepte d’IRPF de la pensió de persones de nacionalitat espanyola que resideixen a Andorra encara persisteixen. Des del febrer de l’any passat està en vigor el conveni de no doble imposició (CDI) entre Andorra i Espanya que prohibeix que als pensionistes espanyols que resideixen al Principat se’ls hi apliqui una retenció del 8% en la retribució que reben cada mes de la seguretat social veïna, ja que l’acord estableix que la retenció fiscal –quan escaigui– s’ha de fer només en el país on l’obligat tributari té fixada la residència, i no en el país d’on provenen les retribucions.



Malgrat que a finals del mes de setembre de l’any passat la Seguretat Social espanyola va indicar que els problemes eren causa d’un retard en l’adaptació del sistema informàtic i que ja estava solucionat, diversos afectats encara estan penalitzats pel país veí del sud. Els padrins afectats es queixen de la manca d’informació per part de tots els organismes implicats, de la falta d’avís previ per no haver de sol·licitar el retorn del 8% ja descomptat, així com de la quantitat de burocràcia que és necessària per tal de solucionar el problema. A tall d’exemple, aquesta reducció del 8% significa que a una persona que té una pensió de 1.000 euros mensuals li retenen indegudament 1.120 euros en un any.



Els passos a seguir / Les persones que encara es trobin en aquesta situació han de dur a terme diversos passos per tal que l’Estat espanyol els deixi de retenir aquest 8%. En primer lloc, cal que es dirigeixin al Departament de Tributs i sol·licitin un certificat de residència fiscal específic per aquesta problemàtica. Un document que té un cost que supera els vuit euros. Després, cal que demanin a la Seguretat Social espanyola un document que mostri els cobraments als quals tenen dret durant l’any vigent. Amb ambdós documents, l’afectat s’ha de desplaçar a la CASS perquè la parapública els enviï a Espanya. De fet, la Caixa Andorrana de la Seguretat Social fa arribar a l’estat veí del sud els papers per tal d’ajudar als padrins afectats malgrat que és una qüestió que recau només a Espanya.



Amb aquests passos, els pensionistes residents solucionaran la retenció del 8% per aquest 2017. Per recuperar el que se’ls ha retingut des de l’entrada en vigor del CDI el febrer de l’any passat, els interessats també hauran d’anar al Departament de Tributs per demanar el mateix certificat de residència fiscal així com demanar el document que indica els cobraments durant el període en qüestió a la Seguretat Social espanyola. A més, en aquest cas els pensionistes també hauran d’omplir un formulari via Internet específic per aquesta sol·licitud. Un darrer pas que no resulta fàcil a la majoria dels afectats. Per tal d’ajudar-los, únicament els hi faciliten un document on s’indiquen els passos que cal seguir dins de la pàgina web de l’Agència Tributària espanyola per trobar el formulari.



Un cop omplerts correctament els tres documents, cal portar-los a una de les oficina de la Hisenda espanyola.