Hinojosa compareixerà dimecres a la comissió BPA

El president de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB), Albert Hinojosa, compareixerà dimecres al matí davant de la coneguda com a comissió BPA per tal d’exposar la seva valoració sobre la situació en la qual es troba Vall Banc i els seus clients després de l’adquisició de l’entitat per part de la societat d’inversió nordamericana J.C. Flowers.



Els consellers van demanar fa mesos la citació d’Hinojosa amb l’objectiu d’obtenir informació sobre els comptes que seguien bloquejats a Suïssa. En aquell moment, el responsable de l’AREB va negar-se a comparèixer al·legant que el que pogués dir podria afectar a les negociacions per normalitzar la situació. Ara que el supervisor suís ha donat a l’AREB el dret a repatriar els 500 milions d’euros retinguts a Credit Suïsse de clients de Vall Banc i de BPA, Hinojosa ha acceptat la invitació.