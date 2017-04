L’FC Ordino deixa fora de les semifinals al Tic Tapa

Les semifinals de la Copa Constitució tindran un protagonista inesperat. La sorpresa dels quarts de final la va donar l’Assegurances Generals FC Ordino, que va ser capaç d’eliminar a un dels favorits al títol, el Restaurant Tic Tapa UE Sant Julià.



Va imposar-se a la pròrroga per 3-2. Els ordinencs es van avanaçar amb dos gols de Parra, el primer al minut 26 i el segon tot just iniciar-se la segona part. Els lauredians no van rendir-se i van aconseguir empatar. Al 73 Padilla retallava distàncies de penal i al 83 Julco posava la igualada. El partit anava a la pròrroga. El matx se li va complicar al Tic Tapa perquè Àngel era expulsat i Walter al 99 marcava de penal. L’Ordino va saber mantenir la diferència i al darrer minut Fabio era expulsat.



El Don Denis FC Santa Coloma va eliminar a l’FC Encamp en un partit disputat on va vèncer per 0-1. El gol de la victòria era obra de Parra al 71. Qui també va obtenir el bitllet a la següent ronda va ser la UE Santa Coloma, que guanyava al Restaurant The New 1978 UE Engordany (0-1). El gol que donava el triomf i la classificació als groc-i-negres l’aconseguia Ayala al minut 47. Les semifinals es disputaran el 12 d’abril. Els enfrontaments seran UE Santa Coloma-Lusitans i Assegurances Generals-Don Denis.