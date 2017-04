Cardelús debuta sumant tres punts a Supersport

Estrena destacada de Xavi Cardelús al Mundial de Supersport. Va aprofitar l’oportunitat que li va donar l’equip Race Department ATK#25 al circuit de MotorLand Aragón per substituir a un dels seus pilots. Va concloure a la tretzena plaça i va sumar tres punts.



La moto que portava només l’havia pogut tocar els dos dies anteriors en els entrenaments lliures i oficials. A la graella de sortida es trobava a la 26a posició. A la primera frenada del traçat va ser capaç de superar cinc pilots. A la vuitena volta era quinzè després de millorar la seva volta ràpida en els entrenaments en quatre dècimes. Després va atrapar al grup que lluitava per l’onzè lloc i a dues voltes pel final es trobava entre els més ràpids. En la primera ocasió que un pilot andorrà participa al Mundial de Supersport va ser capaç de puntuar.



«Estic molt content perquè he gaudit moltíssim i el resultat ha estat espectacular. Divendres a primera hora del matí no m’havia pujat mai a l’MV Agusta que és molt diferent de la Kalex de Moto2 i avui [per ahir] m’he situat entre els pilots importants del Campionat del Món de Supersport. Crec que no es pot demanar més», assenyalava Cardelús, indicant que a la cursa «he sortit molt bé arriscant a la primera frenada per començar a remuntar i, tot i que al final de la primera volta m’ha saltat una marxa i he perdut tres llocs, he començat a marcar un ritme alt per anar deixant rivals enrere. La segona meitat de la cursa la he passat barallant-me amb pilots que tenen molta més experiència que jo i que són dels favorits a la categoria, però m’he arribat a posar onzè a una volta del final. El tretzè lloc és un resultat excepcional».



Un cop realitzada aquesta experiència, l’andorrà se centra en el seu calendari, el del Campionat d’Europa de Moto2. Amb l’equip Stylobike/Petronas s’entrenarà divendres al circuit d’Albacete per preparar la primera cita de la temporada que es disputarà al mateix escenari.