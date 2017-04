Notícia L’ alternativa als hotels Plataformes digitals com Airbnb, Migoa.com i ‘couchsurfing’ ofereixen centenars de places per dormir a preus rebentats o, simplement, gratuïtes Una usuària del web ‘couchsurfing’ dedicat a Andorra. Autor/a: EL PERIÒDIC

Ciutats com Barcelona han declarat la guerra a l’extensíssima oferta d’allotjaments turístics sense declarar i a iniciatives com les plataformes d’intercanvis de pisos que es poden trobar per internet. A més de ser un frau perquè no paguen impostos i fan competència deslleial al sector regularitzat, omplen la ciutat de turistes de manera descontrolada. A Andorra també ha arribat el fenomen i tot i que encara no s’ha arribat al punt que els visitants desplacin els habitants, sí que l’encariment del preu de l’habitatge ha fet que molta gent opti per anar a viure més enllà de la frontera per trobar una llar a un preu accessible.



El Principat, molt atractiu per al turisme sobretot en època d’esquí, no s’escapa als fenòmens alternatius: fent una senzilla recerca al web d’Airbnb hi ha més de 300 ofertes; al web Migoa.com hi ha disponibles una seixantena de pisos i cases, i a couchsurfing, que consisteix en deixar el teu sofà, hi ha 549 pisos –sofàs– disponibles. L’usuària Orphales, de la Cortinada, convida els visitants a passejar-se despullats per la muntanya mentre saluden els amables andorrans.



En total, estem parlant d’un miler de places no declarades. La futura llei que ha de regular els allotjaments turístics intentarà acabar amb aquesta pràctica que, per contra, està ajudant a molta gent a guanyar-se uns calerons extra i que permet a molts d’altres a fer unes vacances que d’una altra manera no podrien afrontar econòmicament. Amb tot, des de Turisme ja s’ha advertit que es lluitarà contra aquesta pràctica i es perseguirà les ofertes no declarades.