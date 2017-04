Notícia La Massana estrena pas de vianants intel·ligent Leds blancs s’il·luminen a terra quan detecten una persona que travessa Un home passa pel nou pas de vianants, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

Creuar l’avinguda Sant Antoni a l’alçada de les costes a la Massana, és avui més segur gràcies al nou pas per a vianants intel·ligent que la corporació ha posat en marxa.



El comú ha decidit iniciar la prova pilot a l’entrada sud de la Massana, ja que és un punt amb un trànsit elevat de vehicles i també amb una alta afluència de vianants.



«Es tracta d’aprofitar les prestacions que ens ofereixen les noves tecnologies per aplicar innovacions en els elements tradicionals de la via pública, amb el clar objectiu de guanyar en seguretat», assegura el cònsol major, David Baró, que va matisar que es tracta d’una prova pilot, ja que cal comprovar si aquest sistema s’adequa a les característiques meteorològiques del país, és per això que durant els pròxims dos anys se seguirà l’evolució, sobretot durant els mesos d’hivern, amb el glaç, la neu, la sal i amb el pas de les màquines llevaneus.



El pas de vianants porta incorporada una tecnologia que funciona amb sensors volumètrics i amb unes plaques llumíniques de diodes de leds instal·lades sobre les línies blanques del terra que s’encenen al detectar la presència de vianants, a la zona d’accés al pas. «El sistema està connectat a la mateixa línia que l’enllumenat públic i per tant s’activa al mateix moment que els fanals», va explicar la consellera de Via Pública, Eva Sansa. A més de les plaques també s’han instal·lat dues senyals verticals per tal d’incrementar la visibilitat dels conductors, que poden veure que un vianant està a punt de travessar en el mateix moment en que aquest se situa a l’entrada del pas de vianants, ja que automàticament tota la zona queda il·luminada.



En cas que el resultat de la prova pilot sigui positiu, es podria estudiar la possibilitat d’instal·lar altres passos de vianants com aquest en altres punts estratègics al nucli urbà, d’acord amb la disponibilitat pressupostària de la parròquia.



Paral·lelament, en les pròximes setmanes quedarà instal·lat un nou semàfor amb polsador, a l’entrada de la Massana, a la zona de la Cabanota, igual al que es va instalar a la zona del Prat del Colat, altres accions que ha portat a terme la corporació, ha estat l’ampliació de la distància de seguretat entre les zones d’aparcament i els passos de vianants per millorar la visibilitat i la instal·lació progressiva de senyals indicadors lluminosos a més de la redistribució dels passos de vianants.