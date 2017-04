Un lloc idíl·lic per aixecar torres humanes

Els Castellers d’Andorra van protagonitzar el dissabte passat la tercera actuació de les 25 previstes per al 2017. Segons el recent reelegit president, Juli Peña, «la més singular de tot el calendari». Perquè la colla tricolor va ser convidada per l’estació de Pal-Vallnord per deixar la seva empremta en la Diada de la Neu, una data sempre digna per a celebracions a les estacions d’esquí.



Els Castellers d’Andorra com a amfitrions i els de Sant Feliu com a convidats, van aixecar les seves peculiars torres humanes damunt la neu amb una sospita: «No hi ha cap altra més en el món casteller que ho hagi fet», creu recordar Peña. Bé, sense comptar-se a ells mateixos, que l’any passat i per aquestes dates van fer-ho per primera vegada.



Així que allà hi eren els Castellers, al punt més neuràlgic de Pal, el Pla de la Caubella, oferint un espectacle cultural acompanyat d’un altre esportiu –la cursa solidària Pal Skimo Femení–, i amb com a públic els turistes i residents, tant els que, esquís als peus, baixaven a tota velocitat, com els novells que tractaven de mantenir l’equilibri a sobre la lliscant moqueta blanca i també els que van optar per gaudir d’una estona de terrasseta i refrigeri al sol.

La colla andorrana va descarregar un 2d6, un 3d6a molt treballat i un 3d6. Els catalans van optar per un 4d6a, un 3d6 i un 3d6. Per arrodonir la festa i com a símbol de germanor entre les dues agrupacions, van un ir forces per fer un 4d6 i els tradicionals p4 per tancar el teló, per a la sorpresa –agradable i entretinguda– dels presents.



Complerta la tercera fita del calendari, els Castellers d’Andorra ja tenen el cap en la següent, que serà ben d’hora: el diumenge vinent al migdia a Andorra la Vella, amb motiu del segon aniversari del bateig de la modesta i dinàmica colla tricolor.