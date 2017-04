Notícia A debat la veu i vot dels comuns a l’hora de cedir un terreny al Govern La comissió es posiciona sobre si cal tenir sempre un informe vinculant o no Reunió d’ahir entre els grups parlamentaris, els cònsols i el Govern. Autor/a: ANA / M.T.

Els set comuns, el Govern i els conselleres generals dels quatre grups parlamentaris es van reunir ahir per debatre la reforma de les competències. Es tracta de la segona reunió tripartida que realitzen les tres parts implicades i –segons van detallar alguns dels membres que hi van assistir– el primer debat va sorgir al voltant de la cessió de terrenys comunals.



En relació a aquest punt, la proposta de reforma estipula que els comuns han de cedir gratuïtament al Govern els terrenys que s’hagin de destinar a la realització de projectes d’interès nacional i plans sectorials. Fins aquí, tots els participants (comuns, Govern i consellers) hi van estar d’acord. On van sorgir les discrepàncies va ser amb els informes vinculants. I és que en la proposta es detalla que només en cas que es tracti d’un projecte sensible, el comú afectat podrà aportar un informe vinculant. En aquest sentit, el Comú de la Massana, Liberals d’Andorra i SDP consideren que l’informe hauria de ser sempre vinculant.



El cònsol major de la Massana, David Barò, va matisar que aquesta voluntat respon en part a la possibilitat que els terrenys que sol·liciti el Govern puguin tenir ja previst acollir un altre projecte comunal. En aquest sentit, «considerem que el comú hauria de poder dir alguna cosa».



D’altra banda, la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va especificar que des de la corporació de la capital estan d’acord amb «la manera com s’ha presentat el text de competències, ja ens està bé que l’informe vinculant sigui només per als projectes sensibles». No obstant, es tracta d’un «debat obert i encara queden coses per tractar», un fet que també va destacar Baró.



La resta de comuns i consellers aproven el text de competències tal i com està, menys alguns consellers de Canillo, que durant la reunió d’ahir van remarcar que caldria revisar la llista de projectes considerats com a sensibles.



Sense caràcter vinculant / La proposta de reforma recull que l’informe del comú no serà vinculant quan es tracti de centres escolars, universitaris i guarderies, equipaments culturals, equipaments sanitaris, equipaments assistencials i sociosanitaris, equipaments esportius , edificis administratius, infraestructures viàries i de protecció de riscos naturals, equipaments energètics integrats i equipaments multifuncionals.



El consell desempatarà/ En la previsió de competències també s’especifica que si el comú afectat i el Govern no es posen d’acord amb la construcció d’un projecte, serà el Consell General l’encarregat de decidir si s’aprova la iniciativa o no. Un punt amb el que els diferents membres participants de la reunió hi van estar d’acord.

El proper dilluns, a les vuit del matí, es farà una altra reunió entre les tres parts implicades per seguir debatent les competències i acabar de tancar alguns punts.