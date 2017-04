Notícia Quatre grups opten a l’embelliment de Meritxell i Carlemany Andorra la Vella i Escaldes escolliran el guanyador del concurs de mèrits Carrer de la Unió, que enllaça Meritxell amb Carlemany. Autor/a: MARICEL BLANCH

El concurs de mèrits per l’embelliment de les avingudes Meritxell i Carlemany, que es va obrir divendres passat, s’ha tancat amb la participació de quatre grups. Segons va confirmar ahir la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, els participants van presentar el plec de bases sota el termini establert i ara les corporacions de la capital i d’Escaldes-Engordany hauran de realitzar «un informe» i decidir qui és el guanyador. I un cop feta l’adjudicació al grup escaient, aquest haurà d’iniciar el projecte de millora.



Segona convocatòria / Aquesta darrera ha estat la segona vegada que el comú ha obert un concurs de mèrits per dur a terme l’embelliment de les avingudes. Doncs en la primera ocasió, es va haver de declarar el concurs desert per manca de participants. Llavors, Marsol va fer una crida als enginyers del país i va lamentar que durant la primera convocatòria el Col·legi d’Arquitectes fes «boicot», provocant un retard de mes i mig. Amb tot, les obres no es podran començar fins el mes de setembre.