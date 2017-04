Notícia Concentració de mestres davant d’ensenyament Les escoles franceses, excepte tres, ofereixen serveis mínims Façana de l’Escola Elemental Francesa d’Escaldes-Engordany. Autor/a: MARICEL BLANCH

El delegat d’ensenyament francès a Andorra, Michel Maginot, ja havia advertit que no faria cap contraproposta i, per tant, la vaga dels mestres de maternal i primària del sistema educatiu francès es manté per a la jornada d’avui. Els docents que fan vaga –sobre un 80% del col·lectiu– es concentren aquest matí, a les 10.30 hores, davant de l’oficina de la Delegació d’ensenyament francès i demanaran ser rebuts per Maginot.



Quant a les escoles, la majoria obriran per oferir els serveis mínims ja que els mestres no volen perjudicar els progenitors. Només romandran tancades la de Canillo i les de maternal d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. La d’Ordino funcionarà amb normalitat perquè només hi ha un mestre que se suma a la vaga.

Els serveis mínims no són obligatoris però gràcies a la col·laboració del personal es podran obrir la majoria dels centres per donar resposta a aquelles famílies que no tinguin cap alternativa per a la canalla durant la jornada de vaga. Segons fonts sindicals consultades, «la delegació no s’ha preparat per una vaga massiva, i si es presenta tot l’alumnat hauria hagut de tancar les escoles perquè hi hauria risc per a la seguretat».



Els equips directius i de docents han organitzat el servei de permanència a les escoles; fins i tot, personal que segueix la vaga anirà a les escoles per atendre l’alumnat. El que no es farà és classe. Les mateixes fonts sindicals garanteixen que «tenim el suport dels pares, ho han entès».



La principal reivindicació del personal del sistema educatiu francès de maternal, elemental i primària és augmentar el nombre de mestres. L’any passat en van demanar quatre, i per al pròxim curs, preveient l’augment d’estudiants, n’han sol·licitat dos més. Des del Ministeri d’Educació francès se’ls ha dit que en el que queda de curs es farà una inspecció general i un informe pel qual es determinarà si manquen o no docents. El personal actual exigeix un compromís ferm.