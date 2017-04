Els productors ecològics de la Cerdanya volen més suport

Diversos membres de l’Associació de Productors i Elaboradors Ecològics de la Cerdanya (PROECO) es van reunir el cap de setmana passat amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, per fer-li arribar les demandes del seu sector. Entre les reclamacions dels productors ecològics hi ha la restitució dels ajuts a la ramaderia ecològica, que en un any s’han reduït més d’un 50%.



La presidenta de PROECO, Roser Bombardó, va senyalar que «tot i que no s’ha de viure de subvencions, un cop tens unes previsions fetes, que es canviïn els ajuts perquè no hi ha pressupost, crea malestar en un sector al qual li és complicat de mantenir-se». L’associació de productors i elaboradors també demana a la Generalitat que doni visibilitat al seu producte i que «es garanteixi la traçabilitat dels productes», tant al client final com a la restauració. En aquest sentit, Bombardó va subratllar que aquest pas «és important per la dinamització del territori i la comarca».



Els productors ecològics reclamen que se’ls tingui en compte en les taules sectorials. A més, Bombardó va dir, a l’ACN, que «la veu dels ecològics no tenen molta força, però a poc a poc n’han de tenir més, i volem que s’adaptin les decisions que es prenen a la realitat de la comarca». L’elaboradora de Montellà recorda que «un 20% dels productors de Cerdanya són ecològics» i que per aquesta raó volen que els «tinguin en compte en les estratègies del departament».