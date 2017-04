Notícia França demana extradir un detingut per corrupció i contraban de tabac L’actuació està relacionada amb el duaner francès arrestat pels gendarmes Un vehicle entra dins de l'edifici de la Policia. Autor/a: TONY LARA

La Policia ha detingut un veí d’Escaldes-Engordany, de 31 anys, en seguiment d’una ordre de detenció internacional dictada per les autoritats judicials franceses amb vistes d’extradició a França, per uns presumptes delictes de corrupció i contraban de tabac. La detenció es va realitzar dimarts passat a la tarda, i l’home va ser posat a disposició judicial. Actualment està a l’espera que l’autoritat judicial decideixi si ha de ser extraditat, tal com se’l reclama.



La detenció està relacionada amb el cas del duaner francès de la frontera del Baladrà que va ser detingut pels gendarmes uns dies abans, acusat també dels presumptes delictes de corrupció i de contraban de tabac en convivència amb alguns comerços del Pas de la Casa. Els agents francesos també van detenir dues persones més després del duaner. Els tres detinguts pels agents de l’ordre gals es troben empresonats a Perpinyà.



L’operació conjunta entre la Policia andorrana i la Gendarmeria francesa contra el contraban de tabac al Pas de la Casa suma ja quatre detinguts i no se’n descarten més.



ESTAFA / D’altra banda, la Policia va detenir, durant la setmana passada, un resident de 32 anys com a presumpte autor d’estafa. L’home hauria utilitzat il·legítimament unes targetes client d’estacions de servei que pertanyien a dues empreses en les quals havia treballat. Amb les targes va comprar benzina i altres productes per un valor d’uns 1.500 euros. També ha estat detingut un no-resident de 54 anys per robar una bicicleta de la via pública valorada en 5.000 euros.



Com cada setmana, no han faltat les detencions per conducció sota els efectes de l’alcohol i per possessió d’estupefaents.