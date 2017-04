‘Escape Show’, un espectacle en què l’espectador va al teatre a jugar

Sant Julià de Lòria acollirà el 27 d’abril, en el marc de la 50a Temporada de Teatre conjunta amb Andora la Vella, l’innovador espectacle Escape Show. El comú lauredià vol potenciar la participació en la representació i, per aquest motiu, sortejarà dos bons regal per participar en un joc escape room de la mà de l’empresa Toca el Dos, que té una sala d’escape room ubicada a Escaldes-Engordany. El sorteig, però, només és per als que comprin l’entrada fins demà.



El conseller de Cultura, Josep Roig, va explicar que l’espectacle Escape Show és una proposta en la qual el públic deixa de tenir «un rol passiu per passar a ser actiu» i va avançar que es tracta de «90 minuts molt intensos que no deixaran ningú indiferent». L’espectador ha de resoldre un enigma i això farà que visqui una situació «límit i molt divertida», informa l’ANA.



De moment, ja s’han venut la meitat de les entrades per a l’espectacle, que tindrà lloc el 27 d’abril al Centre Cultural i de Congressos Lauredià, i la corporació espera fer el ple. El comú també es reserva una seixantena d’entrades a 8 euros per als joves, i s’ofereix el paquet Mos+Teatre que inclou el sopar i les entrades.



Xevi Victori, de la productora de l’espectacle, va destacar que és una proposta única que «trenca» no només el format del teatre clàssic sinó també el d’un escape room i que és «la primera vegada que l’espectador va al teatre a jugar».



L’experiència ja ha omplert el teatre Poliorama de Barcelona, on ha tingut una molt bona acollida entre el públic, i ara inicia la gira. Victori va avançar que a les funcions del xou escapista «es creen sinergies entre el públic» i que aquells que hi han assistit han pogut gaudir de ser «sorpresos» per la proposta.