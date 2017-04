Aixàs es mostra prudent de cara a la classificació pels play-off

Obre escletxa. Una nova victòria com a local permet al BC MoraBanc Andorra estar ben encarat de cara als play-off quan queden set jornades per concloure la fase regular. El calendari és exigent i s’ha de mantenir la regularitat a casa, a més de fer quelcom més a domicili. Al club, però, encara no donen res per fet.



La victòria sobre el Movistar Estudiantes va permetre sumar el tretzè triomf aquesta temporada, que supera ja els aconseguits les dues últimes campanyes a la Lliga Endesa. L’equip té l’oportunitat en aquesta comparativa d’anar millorant números, a més d’optar a entrar als play-off. El calendari mostra que dels set partits que resten, quatre són com a local i tres de visitant. Al Principat els rivals seran Iberostar Tenerife, Montakit Fuenlabrada, València Basket i Reial Madrid, mentre que a domicili Unicaja, RETAbet Bilbao Basket i Reial Betis Energía Plus. El MoraBanc es troba a la vuitena plaça a dues victòries de la setena, que ocupen els malaguenys, i que sumen un partit menys. Per sota, Bilbao i Fuenlabrada es troben a dos triomfs dels de Joan Peñarroya, amb els bascos acumulant un matx menys i els madrilenys un més.



El calendari serà exigent, perquè dels set rivals, quatre es troben en posicions de play-off, mentre que Bilbao i Fuenlabrada estan per la labor de treure-li la plaça que actualment ocupa el MoraBanc. Obtenir la classificació, amb tot encara el que hi ha per davant, «ho veig encara molt llunyà. Hem d’intentar lluitar-ho fins el final, perquè ara està tot molt comprimit. Encara em sembla d’hora per pensar que ho tenim fet, perquè queden partits i tothom s’està jugant alguna cosa, sigui qui sigui, ja sigui per dalt com per baix», exposa Gorka Aixàs, president del MoraBanc. Tot està en l’aire i «no hi ha partits intranscendents i això ho fa incert i emocionant». L’excel·lent dinàmica al Poliesportiu d’Andorra aquesta temporada, on només s’ha escapat una victòria, permet ser optimista pels quatre partits que hi queden per disputar-s’hi, per tant, «a veure si ho podem aprofitar. Hem d’estar tranquils i ser conscients contra qui juguem».



Precisament com a local és quan sorgeix la millor versió de l’equip. «No és gaire normal perdre només un partit a casa a aquestes alçades de la temporada», assegura Aixàs, que espera a domicili «poder sumar-ne alguna més». Davant de l’afició és on l’equip rutlla de la millor manera, com es va demostrar diumenge davant l’Estudiantes: «Vam haver de remar molt. Es va lluitar i l’equip ho va donar tot, sobreposant-se a moltes coses que van succeir durant els 40 minuts». Fonament essencial és el suport que l’afició dona en cada partit, com va ser més que evident davant els madrilenys. El públic és un element «molt important. Quan la gent pressiona es nota. L’afició es fa sentir i va donar la sensació que va donar ales a l’equip, i al rival el va intimidar». Aixàs confia que el conjunt segueixi progressant i segueixi guanyant. Les 13 victòries «diuen que cada dia fem millor les coses. Cada cop fem un passet més. Som qui som i aquest club no té un marge de creixement brutal ràpid. Tot porta el seu temps i és anar fent bé la feina».

El millors números de Beqa / Una de les claus de la victòria sobre l’Estudiantes va ser l’encert de Beqa Burjanadze. Va tenir una actuació que el va portar a aconseguir rècords personals en anotació i valoració a la Lliga Endesa. L’ala-pivot georgià va aconseguir 20 punts contra el madrilenys i signava una valoració de 22. És el tercer partit consecutiu que supera els vint en aquest últim apartat. En la derrota al Palau Blaugrana contra l’FC Barcelona Lassa i en l’anterior matx en la victòria sobre el Tecnyconta Saragossa en va sumar 22. A les tres últimes jornades té una mitjana de 16,3 punts per enfrontament. Contra l’Estudiantes va encistellar al tercer quart tres triples que van permetre als andorrans capgirar el marcador.