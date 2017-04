Gutiérrez, cinquena al segon eslàlom FIS a Val Gardena

Jornada doble per a Mireia Gutiérrez a l’estació italiana de Santa Cristina Val Gardena. Va disputar dos eslàloms de categoria FIS. En la segona carrera és on va obtenir el resultat més destacat, finalitzant a la desena posició.



La corredora de la Federació Andorrana d’Esquí va realitzar una primera mànega de 48,28 segons, però en la segona va cometre alguna errada per acabar amb 50,34 i no poder entrar en els tres primers llocs. Va concloure amb un total d’1.38,62 minuts. La guanyadora va ser la italiana Chiara Costazza amb un registre d’1.37,83. La van acompanyar al podi la britànica Alexandra Tilley (1.38,00) i la també transalpina Jasmine Fiorano (1.38,35). A la primera cursa les coses no li havien anat tan bé, acabant desena. En aquesta ocasió la primera part de la prova va ser la que li va anar pitjor, acabant amb 1.32,54 després de realitzar mànegues de 45,17 i 47,37. En aquesta ocasió es va imposar Tilley (1.31,14), seguida per Fiorano (1.31,35) i Costazza (1.31,54).