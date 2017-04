El Roch Audax segueix en ratxa i s’imposa a la Regata la Petrolera

Tercera victòria de la temporada del Roch Audax. Va guanyar en la seva categoria a la Regata la Petrolera, organitzada pel Club Nàutic Garraf i que comptava amb la participació d’una vuitantena de vaixells.



Les embarcacions es van trobar amb tempestes tant en l’anada com a la tornada de la plataforma petroliera. El vaixell de Marcel Lescano va aconseguir el triomf no sense dificultats, perquè fins i tot es va quedar quasi tres quarts d’hora sense vent. Les diferències que van produir-se en les ratxes de vent provocava que el trimatge hagués de ser constant per donar velocitat. Van imprimir un crono 13.48.37 hores per guanyar la seva classe. És la tercera vegada en aquest inici de temporada que l’embarcació de Toni Guiu i Pablo Garriga puja al caixó més alt del podi, després d’adjudicar-se el Trofeu Vila de Blanes de creuers i la Comodoro. La segona plaça a la Petrolera va ser per l’Slick, que després de compensar-se el temps va concloure a 5.47 minuts del guanyador. Tercer era l’Anita a 9.33. «Estem molt satisfets de com estan anant les coses en aquest primer tram d’any. Amb les modificacions hem guanyat 10 segons per milla i això en la nostra categoria és molt. Però s’han de fer bé les coses a coberta perquè el vaixell no va sol. I ho estem fent», afirma Lescano.