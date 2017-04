Notícia Naturlandia augmentarà la plantilla fixa amb les tres atraccions noves L’ecoparc disposarà al juny de la zona de trial Toni Bou i el ràfting, i de la tirolina nova a finals de l’estiu Un visitant a l’actual tirolina que hi ha a Naturlandia i que serà reemplaçada per la que serà la més gran del món, l’estiu de l’any passat a la cota 1.600 de l’ecoparc. Autor/a: Emilio Prenas

S’està convertint en una tònica habitual que l’oposició del Comú de Sant Julià de Lòria qüestioni la viabilitat de Naturlandia. Té pèrdues, els números així ho diuen, i estava condemnada a la ruïna. Però ja hi ha un pla perquè l’ecoparc revifi, amb tres productes estrella que l’han de convertir en un negoci rendible. El comú lauredià cedirà a l’entitat que encapçala Enric Ordóñez la gestió del ràfting, que també s’encarregarà de l’explotació de la zona de trial Toni Bou i de la tirolina més llarga del món que unirà les dues cotes.



Això provocarà irremeiablement que s’hagi d’ampliar el número de treballadors, actualment una mica per sobre de la cinquantena. Almenys caldran 20 més. Naturlandia preveu tenir al 2018 al voltant dels 80 treballadors fixos. Un impuls important que res té a veure amb els quatre treballadors amb una veterania superior als tres anys que, segons fonts properes al parc, han estat recentment acomiadats. Asseguren que formen part d’una reestructuració interna –de fet, ja s’ha trobat un substitut per a un d’ells–, però no hi ha res similar a la intenció de reduir la plantilla. Al contrari: es preveuen més places de treball que generaran les noves activitats.



Les obres, abans del desgel / El projecte del ràfting al riu Valira encara no ha començat ni tampoc se li ha fixat una data, però corre pressa. El problema és que les obres s’han de fer abans del desgel, sinó serà impossible fer-hi res, i si tot va bé estarà a punt per al seu gaudi cap al juny.



La que sí està pràcticament acabada és la zona de trial Toni Bou. Sant Julià és un punt de referència a nivell internacional en aquest esport, com avalen 20 Mundials de Trial, quatre Campionats d’Espanya, dos Trials de les Nacions i un d’enduro que s’hi han disputat. Això, sumat a que el campió del món i millor pilot de la història, Toni Bou, resideix al Principat, ha generat un projecte que ja està sent infal·lible. S’ha creat una zona d’entrenament en condicions extremes per a ell que també pot servir per acollir les pròximes cites mundialistes, i s’ampliarà el ventall amb la creació d’una escola per treballar el planter i s’organitzaran excursions com una activitat més per als visitants. Podem veure habitualment fotos de Bou entrenant allà amb altres esportistes d’elit com ara Sordo, Viñales o Purito Rodríguez. La publicitat a través del campió del món ja ha començat.



Gestió centralitzada / La gestió de l’atracció de ràfting permetrà portar Naturlandia al centre de la vila i suposa una nova expectativa de negoci per a l’ecoparc. L’aposta laurediana per convertir el riu en una via més d’entreteniment és ben clara, mentre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany es repensen aquesta mateixa opció i col·laboren per convertir el Valira en un circuit gegant.



La tirolina és un projecte que trigarà més a ser una realitat. Unirà les cotes 1.600 i la 2.000 i la intenció és que sigui la més llarga del món, amb la consegüent etiqueta que la faria encara més atractiva. No hi ha la garantia que pugui estar operativa al llarg d’aquest estiu, però sí la ferma intenció. El comú vol que Naturlandia generi noves expectatives de negoci i aquestes són les tres grans apostes perquè deixi de tenir pèrdues ja. De fet, s’espera que això permeti guanyar uns 30.000 visitants a l’any.



La resta d’atraccions de l’ecoparc estan en ordre. No s’espera cap reforma i el Tobotronc, que tanta polèmica ha aixecat en els últims anys per qüestions de seguretat, té solucionat aquest tema. Senderisme, el parc d’animals, les rutes en quad, el tubby, la granja escola, el Bumper Ball, el tir amb arc, l’Airtrekk, el minigolf, els jeep a pedals, els inflables, els llits elàstics, el paintball... Amb tot això no n’hi ha prou. L’oferta continua creixent per evitar el tancament del parc, ara mateix el motor dinamitzador de la parròquia.