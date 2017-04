Notícia L’Hospital recull 192 donacions de sang de cordó umbilical El centre sanitari andorrà és el sisè en nombre de donants de la llista de 66 del Programa Concòrdia Un sanitari ensenya una mostra de sang de cordó umbilical. Autor/a: El Periòdic

El Programa de donació de sang de cordó umbilical va obtenir 192 donacions durant l’any passat. El nombre de donacions ha estat inferior a la del 2015, quan se’n van realitzar 259, per tant, la disminució ha estat de 67 donacions.

Amb tot, amb la xifra de 192 donacions, l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell ocupa el sisè lloc dels centres sanitaris que més donen entre un total de 66 hospitals de Catalunya, Balears, Aragó, Extremadura, Navarra i Cantàbria. La llista l’encapçala l’Institut Universitari Dexeus amb 300 donacions anuals.



Les mostres de sang de cordó umbilical recollides a l’Hospital s’envien al Banc de Sang i Teixits (BST) de Catalunya, en el marc del Programa Concòrdia, que custodia totes les mostres de sang de cordó umbilical procedents d’Andorra i d’altres zones de l’Estat espanyol que no disposen de bancs propis. L’any passat es van recollir 4.965 mostres de sang de cordó umbilical a Espanya i Andorra, el que suposa un 22,5 % menys que l’any 2015.



Totes les mostres de sang de cordó umbilical del Banc de Sang i Teixits de Catalunya formen part del registre espanyol (Redmo) i del Registre internacional (Netcord) i estan disponibles per a trasplantaments. En el marc del Programa Concòrdia, el BST s’encarrega de la criopreservació, el control de qualitat, l’emmagatzematge i la distribució per racionalitzar la investigació, l’eficàcia en els resultats i la rendibilitat econòmica pel fet d’unificar les donacions en un punt central i neuràlgic.



Les acreditacions nacionals i internacionals garanteixen que les unitats de sang de cordó se sotmetin a analítiques per assegurar la qualitat del producte, tot complint els estàndards de qualitat a través del CCA (Comitè Conjunt d’Acreditació), a Espanya, i del FACT- Netcord, internacionalment. Segons el comunicat de premsa emès ahir pel Govern, «cal destacar especialment que no s’ha detectat contaminació bacteriana en cap de les mostres procedents d’Andorra. Aquest fet posa de manifest que el procediment d’obtenció de les unitats de cordó és duu a terme amb uns nivells de qualitat molt elevats».



El programa d’obtenció de cordó umbilical es va activar a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell l’1 de setembre del 2012 i, des d’aleshores, cada any hi ha més donacions.