Notícia La tecnologia, un mitjà per ajudar persones amb TEA Autea firma un conveni amb la Fundació Orange per gaudir del seu material Actuació d’Antonio Belmonte amb el trio Alhambra Albacete, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

Diumenge va ser el Dia mundial de la conscienciació de l’autisme i, ahir, l’Associació d’Afectats d’Andorra (Autea) va donar un gran pas endavant en favor del col·lectiu en firmar un conveni amb la Fundació Orange, especialista en desenvolupar la tecnologia per millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen un Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). Un acord de dos anys amb opció de renovació anual que van signar ahir les presidentes de les dues entitats, Teresa Profitós, per part de la Fundació Orange, i Inés Martí, en representació de l’Autea, que es va mostrar «feliç» per rebre l’ajut d’una entitat de referència.



Perquè està demostrat que la dita val més una imatge que mil paraules li va com anell al dit a les persones amb autisme. Elles identifiquen d’una manera més fàcil el pictograma –per exemple– d’un somriure que la pròpia paraula. A través d’una aplicació podran expressar estats d’ànims amb la gent que els envolta. Tot més fàcil. Com també gaudir d’una altra app al rellotge que mesura les pulsacions de l’afectat i quan està nerviós l’ajuda a tranquil·litzar-se amb consells tipus compta fins a vint o surt a l’exterior a respirar aire lliure. Autea també vol crear uns cursos de formació per als familiars i cercles pròxims.



D’altra banda, ahir a la tarda es va celebrar el concert del Trio Alhambra Albacete, format pel jove de 16 anys Antonio Belmonte, que pateix autisme, el seu pare (de mateix nom) i el seu professor de música, Juan Antonio Osma.