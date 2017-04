Notícia Mor un home al precipitar-se al riu Valira La persona ha desaparegut aquesta matinada de casa La policia talla el carrer Autor/a: MARICEL BLANCH

Un home ha mort avui al precipitar-se al riu Valira aquest matí, segons ha confirmat la policia. L'home, d'avançada edat, ha sortit prop de dos quarts de dues de la matinada de casa i aquest matí, cap a dos quarts de nou, s'han iniciat les tasques de recerca, han explicat els Bombers. Uns cinquanta minuts després, però la policia ha alertat els bombers que havien trobat el cadàver en el riu Valira, a l'altura de Santa Coloma.



Fins al lloc dels fets, s'hi han desplaçat quinze efectius dels bombers, una ambulància d'aquest cos i una patrulla de la policia. Finalment, els bombers han pogut treure el cos a les 10:52 hores. La policia ha destacat que s'estan estudiant les causes de l'incident, però que es descarta qualsevol indici de criminalitat.



Per la seva part, Mobilitat ha informat que han hagut de tallar el carril dret de baixada en l'Avinguda Salou, des de la Rotonda de les Costes fins a Prat Salit, perquè els serveis d'emergència poguessin realitzar les tasques de rescat. Per això, han habilitat el carril central. A les 11:20 hores han restablert el carril de baixada.