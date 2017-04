El Govern vol incorporar un observador a les taules electorals

La reunió de cònsols celebrada ahir a Sant Julià de Lòria va tenir com a tema principal la proposta del Govern d’incorporar un agent extern a les taules electorals. Es tractaria d’un observador que no formi part de cap partit polític ni tingui vincles com a interventor o membre consistori. Simplement «algú objectiu», imparcial, que pugui veure la situació des d’una altra perspectiva dins les votacions de cada comú.



L’escollit portaveu de la trobada, Josep Miquel Vila, va assegurar: «Veig complicat treure els secretaris polítics i els funcionaris dels comuns de les taules perquè són els qui més saben d’eleccions» però el cònsol major de la parròquia laurediana sí que va veure amb bons ulls, com la majoria dels seus homòlegs, la opció d’afegir la nova figura de l’observador extern, com un dels punts més importants en la reforma de la Llei Electoral.



També van convèncer als cònsols els canvis tecnològics que es volen fer en aquesta matèria. Internet s’assenta cada vegada més com un recurs oficial al Principat hi ha dos clars exemples: d’una banda s’està treballant per facilitar el vot electrònic als incapacitats visuals o els invidents; un vot en braille que estarà actiu a les pròximes eleccions. De l’altra banda, s’està incidint a potenciar les certificacions electròniques, o el que és el mateix, les signatures digitals. És una eina ja legalitzada que vindria a ser una alternativa a la manuscrita i que poden fer servir tant les persones físiques, com les empreses i també les administracions públiques, que en el cas dels comuns no acaben de treure-li profit.



Un tema que va generar divisió entre els mandataris de les set parròquies va ser el de la prevenció i el control d’aldarulls a les festes majors, com també en altres situacions com ara els botellons. Hi ha parròquies més afectades per aquesta situació i d’aquí la disparitat. En tot cas, Vila va deixar clar que el criteri per oferir més vigilància per part de la Policia és cosa del Govern i els Comuns tan sols podran fixar unes hores límit per als seus programes de festes i també demanar més vigilància per evitar aldarulls a altes hores de la matinada. «Si augmenten les pastilles i el botellón, augmenten els problemes. Entenem que és una tasca que fa la Policia, i la fa bé, però ens agradaria [als comuns] que cada cop es fes de manera més insistent», va aportar el cònsol de Sant Julià.

Sí a la bicicleta elèctrica compartida / Sílvia Calvó, líder de la cartera de Medi Ambient, Sostenibilitat i Agricultura, va presentar fa un mes una enquesta que conclou que el 56% de la ciutadania andorrana faria ús de la bicicleta almenys un dia a la setmana i arran d’això va presentar un projecte per implementar una xarxa de 50 bicicletes elèctriques compartides i repartides en 15 punts del país. Ahir Vila va corroborar les intencions del Govern i va afegir: «Estem tots els Comuns encantats. Hi haurà com a mínim un punt per parròquia. Jo ja m’estic plantejant tornar a agafar la bici...».



També es va aprovar per unanimitat el projecte de gestió del cens caní per ADN: «Tirarà endavant», va assegurar Vila.



Per últim, el portaveu dels cònsols va anunciar que Sant Julià acollirà un Consell Infantil amb la participació de totes les parròquies. «És una minoria col·lectiva d’edat que també té veu i vot. Volem que ens parlin dels seus neguits i de les barreres que tenen i que per a nosaltres, els adults, no ho són». La trobada encara no té una data oficial per a la seva celebració, però a falta d’una confirmació, es parla de l’octubre.





Uns observadors del Consell d’Europa vindran a comprovar el nivell de democràcia