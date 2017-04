Els docents francesos es planten

Prop d’una cinquantena de docents es van concentrar ahir davant de la delegació de l’ensenyament francès per reivindicar, entre altres, la inclusió de dos professors eventuals més per al curs vinent.



La reunió es va fer seguint la vaga que hi havia convocada a les escoles de maternal i primària del país i amb la voluntat de reunir-se amb el delegat de l’Ensenyament francès a Andorra, Michel Maginot, per mostrar-li les preocupacions del col·leciu.



Després de trobar-se amb els docents, Maginot va detallar que la decisió sobre contractar personal o no per al curs vinent depèn de la inspecció que es farà al llarg del mes l’abril que, entre altres factors, analitzarà si hi ha la necessitat d’obrir noves places. Tot i això, Maginot va especificar que «si demà em donen cinc o sis professors més, seria perfecte», però en qualsevol cas, si no fos així, «l’inici de curs serà amb bones condicions, tant per als alumnes com per als professors». A més, va puntualitzar que si hi ha «més professors millor», però sinó, «l’ensenyament francès funcionarà igualment bé».



Noves classes / D’altra banda, Maginot va destacar que de cara al proper curs s’obrirà una nova línia de maternal als centres d’Ordino i de Santa Coloma, mentre que se’n tancarà una a Andorra la Vella. Per cobrir els docents d’aquestes dues noves classes s’agafarà un professional de l’escola d’Andorra la Vella i un de la borsa de docents temporals.



Per justificar aquesta reestructuració, Maginot va detallar que els canvis responen a un tema de ràtio d’alumnes per classe. La ràtio al Principat és de 22 alumnes per classe a maternal, mentre que a França és de 26.



Afectació de la vaga / Segons va informar Maginot, la vaga, que va estar sufragada per 98 docents, va afectar 130 infants de Canillo, més de 200 a Escaldes i una mica menys de 200 a Andorra la Vella, i l’únic centre que va obrir les seves portes amb normalitat va ser el d’Ordino, on només un docent va decidir fer vaga. La resta d’espais educatius van treballar amb els serveis mínims i van desenvolupar la jornada com un dia no lectiu.



Cris Noguer, un dels portaveus dels docents que es van concentrar davant de la delegació francesa, va recordar que a banda de demanar la inclusió de dos professionals eventuals, el col·lectiu reivindica que les inspeccions als docents per progressar en la seva carrera professional «no haurien d’haver desaparegut», ja que durant tres anys han estat aturades. Així mateix, Noguer va remarcar que els crèdits destinats a comprar material pedagògic per als alumnes s’han augmentat en 3.000 euros, però això «només representa 1,35 euros per nen i per any, i aquests diners no són suficients».Per aquest motiu, els docents van demanar ahir a Maginot que el sou que no cobrin d’aquest dia de vaga es destini a material pedagògic.