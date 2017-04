Més de 100 signatures al dia en contra de l’heliport

Un grup de veïns d’Escaldes-Engordany està recollint firmes en contra de la ubicació de l’heliport nacional, que es construirà en els terrenys propers a la central de FEDA. Segons va informar ahir un dels seus portaveus, Alfons Miralles, els veïns «estan recollint prop de 100 firmes al dia» i la campanya està en marxa des de divendres passat, per tant a hores d’ara s’han aconseguit prop de 500 signatures.



En aquest sentit, Miralles va especificar que estan «molt contents» amb la resposta de la ciutadania i que no s’han marcat un «límit» de signatures, «en recollirem tantes com puguem». A més, el portaveu va destacar que les persones que fins ara han donat suport a la campanya amb la seva firma són de tota Andorra, no només d’Escaldes. «I és que tenim signatures de ciutadans de Sant Julià, d’Andorra la Vella i altres parròquies, perquè els vols dels helicòpters afectaran a totes les parròquies que es trobin entre Sant Julià i Escaldes, ja que els transports passaran a tocar dels nuclis més residencials i poblats del país».



Amb tot, Miralles va especificar que el propòsit de la recollida de signatures és que les «autoritats d’Andorra es posin al costat del ciutadà i parin el projecte de l’heliport, perquè encara hi són a temps».

Motius de la reivindicació / Miralles va puntualitzar que la campanya de firmes es va desenvolupar per tres punts clau: la «manca» d’informació per part de l’Executiu en relació al projecte de l’heliport, la ubicació que finalment s’ha decidit per acollir les instal·lacions aèries –«ja que està a 100 metres d’una zona sensible en cas que hi hagi un accident»– i les «línies d’aterrada i enlairament» que s’han previst. Doncs segons Miralles, aquestes afectaran a tot el centre de la vall.



Així mateix, el portaveu va destacar que els vols dels helicòpters afectaran de forma negativa al medi ambient i salut dels ciutadans (amb la pol·lució de l’aire) i a la tranquil·litat dels veïns, ja que «també hi haurà pol·lució acústica».