Deu propostes per construir el túnel de Tresponts

Avancen els tràmits per a l’execució del projecte de millora de la carrera C-14 al congost de Tresponts, entre Organyà i el túnel de Montant de Tost, segons va informar ahir Radio Seu. Deu empreses opten a dur a terme el condicionament, l’eixamplament i la millora del recorregut de la via, en què també s’inclou la construcció del túnel de Tresponts que farà passar a la història un dels punts negres de les carreteres catalanes que més freqüenten els conductors andorrans, sempre conflictiva a nivell de trànsit perquè de pujada voreja un tram de riu gairebé sense voral i de l’altra passa al límit amb les muntanyes de roca, també amb un espai limítrof mínim.



L’anunci de la licitació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya es va publicar el 29 de desembre de l’any passat i la data límit de les ofertes era fa gairebé dos mesos, el 15 de febrer. L’obertura de les ofertes tècniques es va fer el dia 2 d’abril i no serà fins al 25 de maig que se sabran les ofertes econòmiques.



Cal recordar que els treballs inclouen el tram que va del punt quilomètric 163+200 al 166+500. El pressupost dels treballs és de 38.800.774,38 euros sense IVA. A aquesta xifra cal sumar-hi la direcció de l’obra, també en procés de licitació per un import d’1.161.944,44 euros, i el contracte del control de qualitat, amb un valor de 318.597,12 euros. El Govern català preveu iniciar les obres abans de finalitzar l’any i acabar-les el 2020.



D’altra banda, el projecte de pressupostos de l’Estat per al 2017 inclou la partida per a la construcció de la rotonda de la carretera N-260 com una mesura de seguretat al pas pel municipi de Montferrer i Castellbò, amb una dotació de 365.470 euros.