La gatera oficial d’Andorra ja pot acollir gats domèstics

La gatera oficial del Principat ja pot acollir gats domèstics que –per les raons que sigui– no puguin ser mantinguts en una llar. Un cop finalitzats els treballs de rehabilitació de la Borda Vidal per ubicar-hi les instal·lacions de la gatera, i un cop descartada una gestió privada de les instal·lacions d’acollida temporal dels animals, el Govern ha posat en funcionament les noves instal·lacions per completar així el servei públic que ja es presta des de fa anys amb els gossos.



De la mateixa manera, aquelles persones que vulguin adoptar un gat també podran fer-ho amb les màximes garanties sanitàries i de compliment de la normativa en matèria d’identificació i registre. Les noves instal·lacions, llargament demanades pels col·lectius de protecció dels animals, poden albergar una trentena de gats.



El Govern recorda que en cap cas la gatera acollirà aquells gats que es troben en colònies al carrer i que aquestes són gestionades mitjançant altres procediments.