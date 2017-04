S’aprova un increment de 5€ a la taxa de recollida de brossa

El ple de la Seu d’Urgell va aprovar el dilluns la modificació d’algunes ordenances fiscals, entre les que destaca l’increment en 5 euros del rebut de la taxa de recollida d’escombraries. Les famílies passaran de pagar 110 euros a 115 euros anualment, el que suposa una pujada de 42 cèntims d’euros mensuals.



El tinent d’alcalde de Finances, Jesús Fierro, va explicar que l’augment del 4,7% es deu a l’increment del cànon que la Generalitat cobra als municipis per cada tona de la fracció resta que entra als abocadors, que passa de 19 euros per tona el 2016 a 47 euros el 2017. Tanmateix, Fierro va destacar que el sistema s’encaminarà a beneficiar les famílies que més reciclen, per a la qual cosa es planteja una prova pilot amb 200 famílies per avaluar els criteris que se seguiran a l’hora de valorar l’esforç en el reciclatge.



La modificació de les ordenances també han inclòs un canvi de preu en el lloguer de la Sala de Sant Domènec i la Sala de la Immaculada per a cerimònies civils, que passa de 200 a 80 euros. Així mateix, es modifica la durada de l’activitat Esport Estiu, que fins ara era d’un mínim de 15 dies i ara podrà ser d’una setmana.