Selecció amb una mitjana d’edat baixa per debutar en un Premundial

El projecte del futbol femení arriba a una nova etapa amb el debut de l’absoluta en una fase de classificació pel Mundial. El combinat nacional està confeccionat en la seva majoria per jugadores en edat juvenil. De les 18 convocades, només 7 són sènior.



A partir de demà es disputa aquest Premundial a Vilnius i Kaunas (Lituània). Demà debuta amb Moldàvia, dissabte jugarà amb Israel i dimarts de la setmana vinent amb l’equip amfitrió. La llista està formada per Maria Cardoso, Ainhoa Fernàndez, Laura Carvalho, Alba Cayuelas, Jennifer Cerqueira, Paula da Silva, Lluna Gallego, Samantha Reyes, Clàudia Cerdà, Marina Fernàndez, Míriam Iban, Andreina Silva, Míriam Tizón, Alba Cañabate, Iria Domínguez, Maria Ruzafa, Marta San Juan i Tània Sànchez. «Hem volgut apostar per la gent jove», indica el seleccionador, José Antonio Martín. Totes les futbolistes juguen a l’Enfaf Crèdit Andorrà, fet que ajuda a la conjunció de l’equip. L’única baixa que es produeix és la de Tere Morató, de l’FC Barcelona B, per lesió.



En aquesta estrena «la intenció és competir i continuar creixent com a selecció». El tècnic assenyala que Israel té «molta qualitat individual», mentre que Moldàvia i Lituània són «molt físiques». Es troben que «qualsevol rival d’aquesta fase serà molt complicat», però no renuncien a cap partit perquè «tenim un grup preparat per competir amb els tres». Tot i ser un debut, Martín no espera que hi hagi una pressió afegida, perquè ja tenen experiència moltes d’elles a nivell internacional: «Hi ha nervis, però com sempre que juguem amb la selecció».



Marina Fernàndez assegura que el grup de jugadores «tenim moltes ganes i il·lusió» per competir i confia en «aconseguir bons resultats», perquè com a selecció «poc a poc anem evolucionant». Recenment la selecció ha disputat partits per preparar la fase mundialista. Va disputar dos amistosos a Malta, que va perdre, però per a la capitana «es va veure el gran canvi» que permet tenir la mentalitat i la progressió per afrontar els partits amb Moldàvia, Lituània i Israel. La setmana passada va jugar el darrer matx de preparació, contra l’AEM, perdent per 2-1.