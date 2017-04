Guanyar a domicili per assegurar la classificació pels play-off

Per entrar als play-off, el BC MoraBanc Andorra depèn únicament de si mateix. El calendari és exigent, però té aquest punt a favor. Amb la regularitat que manté a casa sembla que pot tenir el camí fet, però per a David Jelinek no és així.



Sobre la qüestió si vencent només com a local la cosa està feta, el txec exposa que «és molt difícil de dir, però segurament no perquè hi ha alguns partits fora que hauríem de guanyar per assegurar-nos la plaça de play-off». Cal també vèncer a domicili, perquè «només guanyant a casa seria difícil» obtenir la classificació. El MoraBanc compta amb avantatge, però Bilbao, Fuenlabrada i UCAM Múrcia estaran a l’aguait per si fallen. Dissabte estarà al Poliesportiu d’Andorra l’Iberostar Tenerife. «Arribarà el líder, que no és un dels típics que la gent espera. Està jugant molt bé i porta una temporada espectacular», assegura Jelinek, sent «un equip capaç de parar els contraatacs, fer-los jugar lents en cinc contra cinc». El secret serà donar-li ritme al matx. Respecte al seu rendiment, «hi ha partits que estic millor que altres, tinc alguns alts i baixos, però en general ara m’estic notant millor que abans i espero que continuï així per ajudar l’equip a aconseguir el que vol».