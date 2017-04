Esteve s’estrenarà la pròxima temporada a la Copa del Món

La temporada d’Irineu Esteve ha superat les expectatives que hi havia posades en un inici. La seva és una progressió natural i constant, que porta a la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) a confeccionar-li un calendari més exigent el proper curs. Debutarà a la Copa del Món, tot i que no farà el calendari sencer. També participarà als Campionats del Món sub-23 i la Copa d’Europa.



La FAE ahir feia balanç d’esquí de fons. L’actuació d’Esteve «no ho podem qualificar d’una altra manera que fantàstica», és el resum inicial que realitzava Carles Visa, director tècnic de l’ens, remarcant que a la temporada li «poso un 10, sense cap mena de dubte». El rendiment mostrat aquesta campanya porta al jove corredor a fer el salt a la Copa del Món. Debutarà al novembre a Ruka (Finlàndia), però no realitzarà aquest campionat al complert. Repetir l’actuació d’aquesta campanya no serà senzill: «Mantenir aquest nivell serà difícil, però que ningú tingui dubte que continuarem batallant».



Un dels principals responsables del salt qualitatiu del fondista és el seu entrenador, Joan Erola, que està satisfet «no només pels resultats als Mundials, sinó pel seu rànquing d’edat. El nivell és molt bo. Sempre ha progressat». La pròxima campanya «l’objectiu és que segueixi creixent com a corredor, guanyant nivell en les competicions on estiguem», perquè «els corredors que arriben a categories sènior tenen alts i baixos». Millor no anar amb presses: «Hem de ser pacients». Al circuit no ha passat desapercebuda la seva evolució. «És un corredor que ha destacat i els tècnics ho comenten», i els rivals «sobretot valoren que som un equip petit, amb poca gent, i competim amb grans països d’aquest esport».



L’evidència és un fet mirant els resultats i «puc estar molt content per la temporada que he fet», assegura Esteve. Començava el curs a la Copa d’Europa i competint amb els sèniors i «no sabia on podia estar». El plantejament inicial era fer un top 15 en alguna cursa, però ben aviat van canviar plantejaments tenint en compte les classificacions que obtenia. «Sempre vols estar allà al davant però no m’esperava aquests resultats, sobretot per ser el primer any», afirma. El 2018 es disputen els Jocs Olímpics d’hivern de Pyeongchang (Corea del Sud), on pot guanyar-se el bitllet i també debutar en una cita d’aquestes característiques. Tot i ixí, «el que em fa més il·lusió és la Copa del Món i poder fer el Tour d’Ski. Els Jocs Olímpics tenen més prestigi, però és clar que també m’agradaria ser-hi».



Carola Vila afirma estar «contenta per la temporada. He progressat respecte l’any passat». Seguirà competint a la Copa d’Europa en júnior i tindrà com a objectiu principal el Mundial de la categoria. «Hem d’intentar estar en posicions més capdavanteres», exposa Erola. Els resultats d’aquests dos esquiadors andorrans són «fruit d’un treball que va començar fa uns anys» entre la FAE i el club de Naturlandia, assenyala Visa, que hi veu futur, ja que «comencem a tenir una molt bona base. S’ha fet una molt bona feina els últims anys».

Gutiérrez, 5a i 7a a Itàlia / Per segon dia consecutiu Mireia Gutiérrez disputava dues curses en una sola jornada. En aquesta ocasió era a Cavalese-Alpe Cermis (Itàlia), amb dos eslàloms FIS. La segona prova va ser la que millor va anar-li, finalitzant a la cinquena plaça. Marcava un crono d’1.45,22 minuts, en una carrera on s’imposava la txeca Martina Dubovska (1.44,48). A continuació es van classificar l’eslovena Klara Livk (1.44,56) i la italiana Irene Curtoni (1.44,94). A la primera cursa l’andorrana va concloure 7a amb 1.44,07. Curtoni va ser la vencedora (1.43,09), seguida per Duvovska (1.43,19) i la italiana Michaela Azzola (1.43,37).