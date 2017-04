Notícia Els demòcrates proposen allargar la baixa de maternitat a cinc mesos La formació vol crear un contracte després dels 65 anys que no permeti cobrar alhora sou i pensió Una mare passeja amb el seu fill pels carrers d’Andorra la Vella. Autor/a: EL PERIÒDIC

El Grup Parlamentari Demòcrata va presentar ahir davant dels sindicats, patronals i associacions concernides l’esborrany de la nova llei de relacions laborals. Entre les modificacions, els demòcrates proposen allargar la baixa de maternitat a cinc mesos, un mes més que actualment, que es podran seguir combinant entre els dos progenitors. En paraules del conseller, Josep Anton Bardina, la mesura permetrà «millorar la conciliació familiar i laboral».



En la mateixa línia, els parlamentaris demòcrates també volen que els dies de permís del pare després del part passin de tres a quatre en cas d’un part normal i que s’allarguin fins a cinc en cas d’un part per cesària. El text, però, no preveu ampliar el període de baixa per paternitat ni tampoc inclou l’obligació als empresaris de concedir una reducció de la jornada laboral als progenitors en cas que ho demanin. També en qüestió de permisos posen sobre la taula guanyar un dia més en cas de mort o cura d’un familiar si és necessari un desplaçament de més de 250 quilòmetres arribant a un màxim de quatre dies.



Una altra de les novetats presentades des del grup demòcrata és la possibilitat de crear un nou contracte laboral després dels 65 anys que es podria allargar com a màxim fins els 72, l’edat màxima per treballar fixada per la CASS. En aquest sentit, Bardina va destacar que el nou text indicarà com un motiu d’extinció del contracte arribar als 65 anys –actualment l’edat de jubilació no està marcada per cap llei–.



En tot cas, la renovació de contracte passats els 65 anys haurà de ser consensuada entre assalariat i empresari. Un dels objectius d’aquest canvi, segons va explicar Bardina, és evitar que hi hagi persones majors de 65 anys que cobrin un salari i una pensió al mateix temps. Amb tot, encara queda per definir quin tipus de cotització realitzarien els interessats a la CASS.



En la mateixa línia, també es proposa crear un contracte de relleu o successió que permetria que durant sis mesos una persona major de 65 anys i el seu substitut treballessin conjuntament per tal de fer «un traspàs d’informació».



Regularització del dret a vaga / Els demòcrates també han elaborat una proposició de llei per regular, per primera vegada, el dret de vaga tant en el sector privat com en el públic, així com el dret de tancament patronal. Amb tot, la formació únicament va exposar que hi haurà l’obligació dels serveis mínims i que la llei «garantirà la màxima seguretat jurídica» sense detallar com ho farà. Bardina també va afegir que el text legislatiu vol reforçar l’arbitratge i la mediació per tal de solucionar els conflictes.



mesures per problemes econòmics/ En cas que una empresa presenti dificultats econòmiques conjunturals, els demòcrates proposen que els empresaris tinguin més «flexibilitat laboral». Així, si una empresa demostra tenir pèrdues durant quatre trimestres consecutius podrà reduir el 30% de la jornada laboral, com a molt, a la meitat dels empleats i en un període màxim d’un any. La proposició de llei, però, no deixa clar si, transcorreguts els 12 mesos, el treballador que ha patit una reducció de jornada i en conseqüència del salari podrà igualment ser acomiadat.



Calendari /Els sindicats, patronals i associacions tenen ara fins el cinc de maig per fer aportacions per escrit a l’esborrany presentat. El grup demòcrata s’ha compromès a respondre tots els comentaris i a justificar perquè s’han inclòs o rebutjat. La darrera setmana del mes de juny els consellers demòcrates entraran a tràmit parlamentari la proposta definitiva.