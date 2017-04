Notícia Naudi: «El pressupost està maquillat i no respon a la realitat» DA opina que els bons resultats demostren que «la feina s’està fent bé» Víctor Naudi, Sílvia Bonet i Marc Ballestà al Consell General. Autor/a: TONY LARA

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) va fer ahir una valoració crítica de la liquidació pressupostària presentada dilluns pel ministre de Finances, Jordi Cinca. El conseller progressista, Víctor Naudi, acompanyat del secretari d’organització, Joan Marc Miralles, va sentenciar que «el pressupost està maquillat i no respon a la realitat» lamentant que s’utilitzin els cent per cent dels beneficis d’Andorra Telecom per presentar un resultat positiu. A més, el parlamentari va indicar que el superàvit també es deu al fet que l’Executiu hagi deixat de fer inversions com ara l’heliport o l’edifici multifuncional.



Per Naudi, fer servir «de manera sistemàtica» la totalitat dels guanys de la companyia telefònica «denota que hi ha un problema». La formació progressista estaria d’acord en utilitzar tots els dividends en cas «d’urgència nacional» o «en temes prioritaris» com ara el fons de jubilació de la CASS. En cap cas, van deixar clar, «per quadrar els comptes».

En canvi, des del partit demòcrata es va fer una valoració molt positiva dels resultats. Segons el conseller Marc Ballestà, el fet que sigui la primera vegada, a excepció del 2012, que es tanqui en superàvit «demostra que la feina s’està fent bé» i «dona bona imatge i confiança de cara a l’exterior».



En relació a l’ús dels guanys d’Andorra Telecom, Ballestà va recordar que «la titularitat és 100% de l’Estat i per tant els beneficis han de repercutir en tota la societat sempre i quan no vagi en contra de l’empresa». En tot cas, va destacar que «sense els ingressos de la companyia també hauríem tingut un pressupost equilibrat». Dir el contrari, va opinar, «és una crítica fàcil a Govern per treure-li mèrit».



Així mateix, el conseller demòcrata també va exposar que l’increment dels ingressos per la recaptació d’impostos com l’IGI o l’IRPF són un senyal de «recuperació econòmica».