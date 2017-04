Notícia El Comitè antitortura visitarà el centre penitenciari l’any que ve La delegació parlarà amb els presos i els interns a Salut Mental L’entrada la centre penitenciari de la Comella. Autor/a: TONY LARA

El Comitè europeu per la prevenció de la tortura i de les penes o tractes inhumans o degradants (CPT) visitarà Andorra l’any que ve. L’organisme antitortura va anunciar ahir que, a més del Principat, es desplaçarà a Albània, Geòrgia, Hongria, Noruega, República Eslovaca, República Txeca i Romania, on examinarà quina és la situació de les persones empresonades. El CPT acostumava a realitzar 10 visites per any, però per a l’any 2018 ha decidit reduir-les a vuit perquè les visites in situ siguin més eficients.



A més, per recopilar més dades, el CTP demana a les persones que puguin tenir informacions interessants relatives a la privació de llibertat que les facin arribar al secretariat del Comitè europeu per la prevenció de la tortura i de les penes o tractes inhumans o degradants. Al web www.coe.int hi ha un formulari per contactar.



L’activitat del CPT / El Comitè antitortura visita periòdicament els llocs de privació de llibertat, bàsicament presons, dels 47 països membres del Consell d’Europa amb la finalitat d’avaluar com es tracten les persones detingudes. Entre els llocs visitables hi ha els centres penitenciaris, els centres de detenció de menors –a Andorra hi ha un espai per a menors a la Comella–, les comissaries, els centres de retenció d’estrangers, els hospitals psiquiàtrics –aquí, els interns estan a la quarta planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell–, etcètera.



Les delegacions del CPT disposen de temps il·limitat per recórrer tots els centres de privació de llibertat, i es poden moure lliurement sense cap tipus de restricció. Els representants del Consell d’Europa s’entrevisten, sense cap testimoni, amb les persones detingudes i també tenen el dret de contactar amb qualsevol persona que els pugui oferir informació interessant.



Després de cada visita, el CPT redacta un informe confidencial amb les conclusions del que ha vist i ha conegut, i emet les seves recomanacions a l’Estat. Aquest informe consisteix en una base per al diàleg entre el CPT i les autoritats nacionals, amb l’objectiu de reforçar la protecció de les persones privades de llibertat i evitar maltractaments.



La institució del Raonador del Ciutadà s’ha pronunciat més d’una vegada sobre la situació dels presos al centre penitenciari de la Comella. L’actual Raonador, Josep Rodríguez, ha reclamat la necessitat de rebaixar la xifra de presos preventius. De fet, fa uns tres anys, el comitè contra la tortura de les Nacions Unides va emetre un informe en què instava els estaments que s’encarreguen de la justícia a reduir el número de persones retingudes a les instal·lacions del centre penitenciari com a mesura preventiva. L’ONU rebutja la modalitat preventiva en considerar innocent qualsevol ciutadà fins que no es dicti el contrari.