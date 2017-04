Notícia Neixen 10 cadells d'os al Pirineu, una fita històrica des de la reintroducció La majoria dels plantígrads viuen a l’Aran i al Parc Natural Un ós després de la hibernació.

Deu cries d’ós van néixer al Pirineu durant l’any passat, una fita històrica des que van ser reintroduïts el 1996, amb el que ja són 31 els exemplars de plantígrads que habiten aquesta serralada, on han començat a despertar de la seva hibernació.



Els tècnics de la Generalitat de Catalunya, que fan un radio seguiment dels óssos, han aconseguit prendre les primeres imatges de l’any dels exemplars, que s’han reclòs durant els mesos de fred i que aviat iniciaran la seva activitat més intensa.



La majoria dels 31 óssos comptabilitzats al Pirineu viuen a la zona d’Aran i al Parc Natural de l’Alt Pirineu, on els tècnics continuen implementant el projecte europeu Piroslife de consolidació del futur de l’ós bru.



Segons ha informat la Generalitat, els sistemes de seguiment i control de la població d’óssos bruns (Ursus arctos) al Pirineu han detectat les últimes setmanes que ja han despertat de la seva hibernació.



Els 31 exemplars comptabilitzats són cinc mascles adults (Pyros, Goiat, Pelut, Esmolet, i Pepito) i 10 femelles adultes: Hvala, amb dues cries de segon any; Bambou,amb dues de primer any; Caramelles, dues de primer any; Boavi, amb dues de primer any; Caramellita, tres de segon any; Plume, amb una de segon any; Nheu, amb tres primer any; Fadeta, amb una cria de primer any, i Patoune i una última óssa, sense nom, que no tenen cries.



Així, segons ha destacat la Generalitat, el 2016 s’ha aconseguit «una fita històrica» ​​entre la població d’óssos al Pirineu català des de la seva reintroducció, amb el naixement de 10 cries.



Segons han pogut comprovar els biòlegs, Goiat ha hivernat durant 107 dies –del 28 de novembre de 2016 al 16 de març de 2017.



Durant aquests tres mesos i mig, l’ós ha despertat diverses vegades i ha fet alguna sortida de no més de 100 metres de distància de la cova que ocupava, situada a la Vall de Varradòs (Aran), a més de 2.300 metres d’altitud, en una zona sense vegetació i totalment coberta per la neu.



Un cop s’ha despertat ja ha recorregut tota la vall i ara es dirigeix ​​cap a altres zones d’Aran, pel que sembla buscant carronyes per augmentar ràpidament els quilos que ha perdut durant la hibernació, aproximadament un terç del seu pes.



Segons els biòlegs, aviat començarà l’època de zel i buscarà, de forma més que probable, femelles per copular.

Goiat està permanentment controlat gràcies al collaret emissor que li van col·locar abans d’alliberar-lo, el que permet l’equip de seguiment conèixer els seus moviments, hàbits i costums. La resta d’óssos es controlen a través del seguiment de les evidències de pas.