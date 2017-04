Samantha Bosque retrata nou sense sostre de Barcelona

El Museu del Tabac acollirà fins el pròxim 26 de maig l’exposició Vides inacabades, de Samantha Bosque. La mostra –que es composa de nou retrats– s’emmarca en la Fundació Arrels, una iniciativa que aquest any celebra el seu 30è aniversari i que té la voluntat d’ajudar a les persones sense sostre de la ciutat de Barcelona. Des de la fundació s’ofereix allotjament, alimentació i atenció social i sanitària a més de 1.800 persones l’any. A més, l’entitat compta amb prop de 350 voluntaris i disposa d’una cinquantena de treballadors.



Precisament, els protagonistes de l’exposició de Bosque són nou de les persones que ha atès la fundació. L’artista ha volgut transmetre la seva situació a través dels quadres i la mirada d’expressió de cadascun d’ells. «Perquè és una situació en la que en qualsevol moment ens hi podem trobar tots», va remarcar Bosque. A més, les obres s’acompanyen d’una frase del mateix retrat amb el propòsit de «donar-los veu» i perquè «el seu missatge arribi a la gent».



Entre els retratats es troba Miquel, un home que ha estat més de 15 anys vivint al carrer. La història de Miquel és força coneguda, ja que el dibuixant ha explicat en diverses ocasions i mitjans la seva vivència. A més, ha realitzat diverses xerrades i conferències i recentment ha publicat un llibre composat per tres còmics, on precisament narra i il·lustra els dies que ha passat sense tenir un sostre sota el que refugiar-se.

Teatre per conscienciar / A banda de l’exposició, i també sota el paraigües d’Arrels, l’auditori Rocafort de Sant Julià acollirà el 21 de maig l’obra teatral L’últim crit. Els intèrprets seran usuaris de la fundació i la funció començarà amb la persecució de la Jessica Luna, una noia del Raval que vol ser actriu.



Els espectadors presenciaran la seva desaparició en mans d’un desconegut, i a continuació assistiran als interrogatoris de tots els sospitosos, a càrrec de l’experimentat inspector Arturo Flores i del seu ajudant Oswaldo. La víctima és molt popular al barri, ningú s’explica qui volia fer-la desaparèixer, o pitjor encara, matar-la, i el cas es complica. Hi ha massa incògnites i no hi ha proves suficients que inculpin ningú.