Una altra destral, ara per 60 euros

El mateix usuari de la pàgina web Todocolección.net que ha venut una presumpta destral neolítica procedent del jaciment de Juberri al departament de Patrimoni Cultural n’ofereix una altra per Internet. En aquest cas, el venedor en demana 60 euros, mentre que l’altra peça la va vendre per 45 euros.

La descripció que en fa és la següent: « Bonica destral d’Edad: Neolític: Roca: Basalt. Arqueologia. Procedència: Espanya (Pirineus). És un exemple perfecte de destral neolítica amb el cos repicat i el tall polit. Pertany a una antiga col·lecció privada d’Andorra. S’han realitzat fotos a llum natural de cada costat. (Veure imatges adjuntes al lot). Bonic objecte de col·leccionisme arqueològic. Totalment autèntic». Segons l’usuari, la destral neolítica es troba en «molt bo (nou o com nou, sense senyals d’ús)».



La setmana passada es va saber que des de Patrimoni Cultural s’havia demanat –prèvia autorització de la ministra de Cultura, Olga Gelabert– comprar una presumpta destral neolítica de Juberri que s’oferia en un portal web dedicat al col·leccionisme. La ministra va admetre que es va adquirir sense saber-ne la veracitat, i ara seran els tècnics que determinaran si és autèntica.



La venda de peces arqueològiques per la xarxa és molt habitual, ja que hi ha un mercat molt potent. Per vendre una peça d’aquestes característiques, però, el propietari ha d’al·legar que forma part d’una col·lecció antiga i que la peça no està protegida per la legislació de patrimoni.