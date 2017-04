El Govern preveu cobrir 294 places amb personal fix

El Govern preveu cobrir de manera progressiva 294 places amb personal fix i que ara estan ocupades per eventuals, va detallar ahir el ministre Portaveu, Jordi Cinca, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.



Fins ara, va precisar el Cinca, existia una limitació en què el 75% de les noves vacants podien estar ocupades per eventuals. Aquesta mesura no regia en els cossos especials, el Ministeri d’Afers Exteriors, ni el Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior. El Govern va aprovar ahir aixecar aquesta limitació i d’aquí sortiran les noves contractacions de personal fix. De moment, però, no existeix un calendari de quan es podrien realitzar aquestes contractacions. «Els processos de selecció són llargs», va assegurar el ministre.



Un cop aprovada aquesta mesura, ara els ministeris tenen la tasca d’analitzar quines places fixes requereixen. En el cas de la cartera de Finances, Cinca va indicar que es preveu incorporar dues persones a la secretaria d’Estat d’Afers de Relacions Internacionals, tal com es detalla en el pressupost del 2017. També es podrien beneficiar de la mesura la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) i el Departament de Tributs i Fronteres, però no va especificar les places fixes que podrien adquirir. A més, l’acord estableix que les places de nova creació dels anys 2016 i 2017, que són 68, es puguin cobrir. El total de les places vacants actualment a l’Administració és de 306.



Cinca va recordar que la limitació per contractar personal fix és una de les mesures que es va començar aplicar amb la crisi econòmica per evitar que augmentes el personal de l’Administració. Això, va dir, ha comportat que en els darrers deu anys hi hagi «una acumulació» de llocs de treballs eventuals. Ara, la idea és «anar creant llocs fixes i donar més estabilitat a aquests llocs de treball», va destacar Cinca.