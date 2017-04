Jover preveu que augmentaran els casos d’assetjament escolar

El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, preveu que els casos d’assetjament escolar «vagin en augment», així ho va destacar ahir durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.



Malgrat que Jover no va especificar el nombre de casos concrets que s’han denunciat fins a la data, va remarcar que aquest increment és el resultat de les diferents campanyes de conscienciació i sensibilització que s’estan impulsant des del mateix ministeri i el Govern.



Precisament, Jover va presentar ahir el nou pla de prevenció de l’assetjament escolar per als cursos compresos entre aquest any i el 2019. La iniciativa té l’objectiu de «treure els tabús» socials que hi ha entorn a l’assetjament i «acabar amb el silenci».

Accions / Per acomplir aquesta premissa, es faran «accions de difusió, de formació i accions i recursos específics», segons va detallar el ministre. Entre aquestes actuacions, es troben: talles i xerrades sobre el bullying, díptics i altres materials informatius i campanyes de publicitat. Per exemple, es buscaran «personatges rellevants per a la societat (com esportistes)» perquè transmetin un missatge concret, «i és que els nens sovint fan més cas si els arriben les coses a traves dels seus ídols», va remarcar Jover. Així mateix, es potenciarà més l’aplicació B-resol (que ja s’ha implantat a l’escola d’Encamp), i si la resposta és positiva, es traslladarà als altres centres educatius del Principat.

Característiques / D’altra banda, Jover va detallar que el pla de prevenció té com a característiques principal sensibilitzar el conjunt de la comunitat en la problemàtica de l’assetjament i estructurar les respostes aportades per part de l’administració a dita problemàtica.



El pla serà obert, estarà subjectes a futurs canvis i l’encarregada d’encapçalar-lo serà l’Àrea d’Inspecció i Avaluació Educativa.

Recomanacions als centres/ El ministre d’Educació també va assegurar que s’està duent a terme un anàlisi acurat de la situació actual dels centres del país en relació a l’assetjament. En aquest sentit, Jover va comentar que s’ha demanat un informe detallat a les diferents instal·lacions educatives perquè expliquin que estan fent actualment en contra del bullying, i posteriorment, el ministeri els facilitarà un seguit de «consells i recomanacions» per lluitar contra l’assetjament.