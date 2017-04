Notícia Marín: "No s'ha de crear alarmisme amb l'heliport" La cònsol d'Escaldes es reunirà amb el ministre d'Ordenament Territorial La cònsol major d'Escaldes-Engordany, Trini Marín. Autor/a: ANA/J.R.

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, ha garantit que vetllarà per la seguretat de la ciutadania respecte la construcció de l’heliport nacional a la zona de Tresoles, que tot i pertànyer a la parròquia d’Encamp es troba en una zona molt pròxima a Engolasters. El veïnat ha iniciat una recollida de firmes en contra de la ubicació de l’heliport i ha anunciat que demanarà una reunió amb Marín. La cònsol va confirmar ahir que rebrà els afectats de la plataforma «per conèixer els seus dubtes i inquietuds», però només després que el comú s’hagi reunit amb el Govern per conèixer la situació amb detall, informa l’ANA.



Marín va manifestar la voluntat de «vetllar per la seguretat de la ciutadania i la necessitat d’estar al seu costat», però va puntualitzar que «no cal crear cap alarmisme sobre aquest tema». El comú mantindrà una reunió amb el ministre d’Ordenament Territorial per conèixer els detalls del projecte. De moment, la cònsol ha fet una crida a la prudència, ja que cal que «el Govern ens expliqui i cal veure tots els informes de seguretat i acústics». Marín va subratllar que «cal que el Govern expliqui a la ciutadania molt bé el projecte perquè és molt important».



Els ciutadans mobilitzats continuen amb la recollida de firmes, a un ritme d’un centenar al dia, i han iniciat contactes amb tots els grups parlamentaris per parlar del tema.



D’altra banda, el ministre portaveu, Jordi Cinca, va advertir ahir que mentre els informes tècnics de construcció de l’heliport siguin favorables, mantindran la ubicació en els terrenys al costat de FEDA: «Tenim clar que l’heliport és necessari i hem buscat el millor emplaçament». Cinca va recordar que la fase d’estudi actual confirma que els terrenys compleixen tots els requisits des dels vessants de seguretat i aeronàutica. Amb tot, el ministre va admetre que els estudis no s’han acabat i que cal esperar a conèixer totes les conclusions, ja que «si són positives el projecte anirà avançant, i si són negatives, el Govern es replantejarà el projecte».