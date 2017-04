Sandra Herver confia en millorar llocs al rànquing

La temporada és exigent per a Sandra Herver. Vol donar un salt qualitatiu i per aconseguir-ho s’ha de mesurar de manera continuada amb les millors karatekes del panorama internacional, que és la manera de progressar, individualment i als rànquings.



Participa en bona part del calendari de la Premier League, que és l’esdeveniment més important deixant a banda els Campionats del Món i continentals. «És una molt bona oportunitat per posar-te al nivell de les top», assenyala Herver, ja que dona la possibilitat de «competir amb elles el més regularment possible», i no només un cop l’any com en un Mundial o un Europeu. Al gener va participar a la primera prova, a París, on va caure en el primer combat. En aquesta ocasió li va tocar enfrontar-se amb la quarta del rànquing mundial. El resultat del sorteig sempre marcarà les possibilitats per superar rondes. Després de la cita de la capital francesa prendrà part el dia 14 d’aquest mes a Rabat. Posteriorment ho farà a Halle/Leipzig, Toledo i Salzburg. Les proves d’Alemanya i Espanya pertanyen a la Serie A, que és una subdivisió de la Premier League però que puntuen igual.



L’objectiu que es posa és «en cadascuna de les proves arribar al màxim possible» ja que «entrenem dia a dia per poder aconseguir resultats importants». El president de la Federació Andorrana de Karate (FAK), Xavier Herver, assenyala que «és important per a la seva progressió i per agafar confiança» anar-se trobant amb les karatekes més destacades, per així «anar-les coneixent». Com a objectiu es posen «veure el rànquing i que anem pujant posicions» aconseguint el màxim de punts en cadascuna de les competicions. Per poder afrontar el calendari que té per davant la karateka del Fudo-Shin d’Escaldes-Engordany va aconseguir tancar un acord de patrocini amb Golden Tulip de 2.500 euros. El projecte que realitza aquesta temporada no suposa una despesa per a la FAK. Xavi Herver va voler deixar clar que aquesta esponsorització ajudarà a fer els desplaçaments i «el que no s’arribi es posa de manera privada».