L’FCF demana identificar a De Pablos pels incidents

Després que la setmana passada el comitè de competició de la Federació Catalana de Futbol (FCF) no es pronunciés en matèria de sancions pels fets del partit dels equips juvenils de l’FC Andorra i l’AE Prat, ahir va fer-ho, castigant a tres jugadors potablava i demanant informació per identificar el jugador local que es trobava a la graderia i va participar en els incidents, Èric de Pablos.



L’ens català demana a l’FC Andorra que digui qui era el jugador de l’equip que es trobava entre el públic després que no fos convocat i que va ser un dels incitadors dels cops que es van produir posteriorment. El club té dos dies per fer-ho, a la vista de les al·legacions presentades pel Prat. Un cop l’identifiquin emetran el càstig per a l’implicat. Qui s’endú la pitjor part és el conjunt del Baix Llobregat, amb tres futbolistes sancionats. El comitè va tenir en compte el video dels incidents. Qui més partits es perdrà és Yusef Lasgaa, amb un total de sis. L’altre jugador que també va ser expulsat per l’àrbitre pels incidents que es van produir a la Borda Mateu és Osama Rahali, que se’n perdrà dos. Qui no va veure la targeta vermella en aquella ocasió i que també és sancionat és Javier Núñez, al que li cauen cinc partits.