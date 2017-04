Notícia L’AREB justifica el retard en la renda variable per una «negociació dura» Hinojosa detalla el procés de deliberació amb Credit Suisse des de la intervenció de BPA El president de l’AREB, Albert Hinojosa, al costat del conseller demòcrata, Ladislau Baró, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

El president del consell d’administració de l’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB), Albert Hinojosa,va explicar ahir davant de la comissió BPA els detalls de la negociació que s’ha seguit amb Credit Suisse per desbloquejar la renda variable de Banca Privada d’Andorra (BPA). Segons fonts properes a la comissió, Hinojosa hauria justificat el retard de la solució dient que la negociació va ser «molt dura». A l’entendre d’alguns dels presents, l’entitat suïssa tenia dubtes del funcionament de Vall Banc i s’haurien esperat a la normalització de la situació abans de desbloquejar els actius. El president de l’AREB també va indicar que a finals d’aquest mes es publicarà la solució al Butlletí Oficial Suís i a partir d’aquell moment el traspàs serà efectiu.



Les fonts consultades van indicar que Credit Suïsse va exigir una solució global pel trasllat de la renda variable per evitar que el traspàs d’actius es fes per fases. La impressió general va ser, van opinar, que la intervenció d’Hinojosa buscava «justificar la feina feta» amb l’explicació de les diverses etapes per les quals va passar la discussió amb l’entitat suïssa.



La compareixença d’Hinojosa es va allargar durant aproximadament una hora entre les seves explicacions i les preguntes dels consellers. A la cita, a més, també hi van assistir el membre del consell de l’AREB César Goyache i el director general, Òscar Gelabert.



La compareixença de Miquel / La reunió en comissió que va tenir lloc ahir a matí també va servir per posar sobre la taula, de nou, la possibilitat que l’exconseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel, comparegui al Consell General. Els demòcrates, com ja han dit en diverses ocasions, hi serien contraris, mentre que els consellers liberals i progressistes no hi veurien inconvenient. Els socialdemòcrates encara no s’haurien manifestat. En tot cas, els consellers esperen l’informe de sindicatura per acabar de prendre una decisió.