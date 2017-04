L’11,6% de les famílies amb menors està en risc de pobresa

Unicef Andorra i el Centre de Recerca Sociològica (CRES) van presentar ahir l’informe anual sobre la situació dels infants del país. Una de les dades que es desprèn de l’estudi –que fa referència a l’any 2016– és que l’11,6% de les llars amb menors i amb adults en edat laboral ocupats estan en risc de pobresa.



En aquest sentit, la presidenta d’Unicef, Marta Alberch, va puntualitzar que es considera en risc de pobresa relativa «les llars amb una despesa per sota del 60% de la mitjana nacional». A més, «s’ha de tenir en compte que el fet d’estar per sota d’aquest llindar no vol dir que totes les persones estiguin en situació de pobresa, però sí que és un indicador de risc i delimita el conjunt de persones vulnerables que hi ha a cada societat.

Comparació / En comparació als anys anteriors, el percentatge de les llars en risc de pobresa es manté força estable. Ja que durant el 2014 i el 2015 hi havia el 12,6 i l’11% de famílies en risc, respectivament. I si es mira més enrera, l’any que va presentar un augment major de llars en aquesta situació va ser el 2012, que va pujar fins el 14,1%. Mentre que al llarg del 2010 el percentatge era d’11,3% i l’any 2011 i 2013 d’11,6 i 11,3%, respectivament.

Benestar / D’altra banda, l’informe detalla que l’1,5% de les llars amb infants menors de 17 anys es troben en situació de privació material «severa», el percentatge es manté força estable en relació als anys anteriors (el 2014 era de l’1,2%, i el 2015 d’1,8%). Així com que el 25,2% de les llars amb menors no poden fer front a una despesa imprevista de 400 euros. A més, un 34,1% de les famílies amb menors no es poden permetre pagar una setmana de vacances fora de casa.

Millora econòmica / Tot i aquests percentatges, Alberch va remarcar que la situació econòmica de les famílies del país «ha millorat des de l’any 2012» i que actualment l’1,8% de les llars tenen els dos progenitors aturats, «un fet que provoca situacions més extremes». A més, a partir de l’any 2014, «va començar a canviar el cicle laboral de les famílies, ja que en els darrers dos anys s’ha començat a crear nous llocs de treball» (hi ha 1.300 assalariats més des de finals de l’any 2014 fins el 2016).

Recomanacions / Per tot, Alberch va matisar que –malgrat que s’ha d’aprofundir més «per conèixer amb detall la situació de cada infant»– aquestes dades «apunten que hi ha una part dels nens i nenes del país que poden estar en una situació de precarietat».