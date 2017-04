No neixen suficients nadons per substituir la població

la taxa de fecunditat d’Andorra «és molt baixa», ja que se situa al voltant d’1,2 infants per dona en edat de tenir fills, quan la taxa necessària per substituir una generació és del 2,1. Així ho va destacar ahir el director del Centre de Recerca (CRES), Joan Micó, durant la presentació del darrer estudi sobre la infància del Principat.



Segons l’estudi, aquesta «baixa fecunditat pot ser una conseqüència, entre altres factors, de les dificultats que tenen moltes famílies per afrontar la crisi econòmica o dificultats en la conciliació entre l’àmbit laboral i familiar, que fa que posposin o renunciïn a poder ampliar la seva família».

D’altra banda, Micó va matisar que el pes de la població de 0 a 17 anys en relació amb el conjunt de població d’Andorra és (durant l’any 2016) del 17,6%. Aquest percentatge va disminuir una mica entre l’any 2006 (17,6%) i el 2010 (17,1%) per tornar a augmentar per sobre del 18% entre el 2011 i el 2014.



Les xifres, segons Micó, mostren que el Principat es troba «entre els països amb menys població d’aquesta franja d’edat (de 0 a 17)». Ja que a la resta de països de la Unió Europea (UE) el percentatge està en una mitjana del 18%. En concret, a Espanya és del 18% i a França del 22,2%. El país que presenta un percentatge més alt és Irlanda, amb un 25,7%.



Ajudes familiars / Actualment, la prestació familiar per naixement o adopció és una prestació econòmica de pagament únic, equivalent al 50% del salari mínim oficial mensual. I la prestació familiar per fills a càrrec consisteix en una pensió mensual equivalent al 10% del salari mínim oficial mensual per cada fill a càrrec a partir del segon fill, que es concedeix per un període de 12 mesos i es pot renovar mentre la persona beneficiària compleixi les condicions.



En aquest sentit, des d’Unicef i el CRES es considera que s’haurien d’atorgar aquestes ajudes a totes les famílies amb fills a càrrec, «no només a aquelles que es troben en una situació econòmica precària». Ja que dins de la UE «s’observa una major incidència de pobresa infantil en els països on es destinen menys recursos públics a les prestacions familiars», mentre que els països amb índexs «més baixos de pobresa infantil són els que més inverteixen en polítiques de família i infància, i també s’incentiva la taxa de fecundació».