Persisteix el silenci institucional

Unicef Andorra i el Centre de Recerca Sociològica (CRES) van presentar ahir el darrer informe sobre la situació econòmica, social i sanitària dels infants del Principat. Un informe, que –segons els implicats– ha costat molt de fer. I és que un any més, els ens denuncien que es troben amb una manca d’informació i de dades per poder actualitzar els 51 indicadors que s’empren per confeccionar l’informe, anomenat Observatori de la infància.

La presidenta d’Unicef, Marta Alberch, va reiterar que actualment el que més els «preocupa és el tema de les dades». En aquest sentit, va demanar públicament que s’agafi el «compromís [per part de les institucions del país] de facilitar dades de tots els indicadors que s’inclouen en l’Observatori i el més actualitzades possibles, perquè hi ha la necessitat».



En aquest sentit, val a dir que la informació relacionada amb el món educatiu sol ser bastant difícil d’aconseguir, ja que el fet que hi hagi tres sistemes educatius al país embolica força els tràmits necessaris per obtenir dades sobre els diferents centres. I és que la mateixa por a ser comparats uns amb altres pot propiciar que a vegades no es vulgui proporcionar la informació o part d’aquesta.



Elaboració de l’estudi / A finals de l’any 2012 es va posar en marxa la recerca i recopilació de dades per elaborar uns indicadors de benestar infantil, a iniciativa del Comitè Nacional d’UNICEF i finançat per la Fundació de la Banca Privada, prenent com a referència el Sistema d’Indicadors de Benestar Infantil d’Espanya. Aquesta proposta inicial s’ha anat modificant en informes posteriors, de manera que s’han incorporat nous indicadors mentre que altres s’han eliminat o han canviat.