8 anys per al jove acusat de difondre pornografia infantil

La Fiscalia ha augmentat de dos a vuit anys la petició de presó per al jove acusat d’abusar, a la Seu d’Urgell, d’una nena de 12 anys de la qual presumptament va abusar i a la qual li hauria fet propostes sexuals que els psicòlegs consideren «abusives» per a una menor d’aquesta edat. El ministeri públic demanava inicialment dos anys de presó per un delicte d’abús sexual a menors de 13 anys i una multa de 1.095 euros per un delicte de tinença de pornografia infantil.



Després del judici, que es va celebrat dimecres passat a l’Audiència de Lleida, la fiscalia va decidir elevar a tres anys de presó la petició de pena a causa de la «gravetat» dels fets i modificar el delicte de tinença de material pornogràfic pel delicte de difusió de material pornogràfic, pel qual demana cinc anys de presó, ja que considera provat que l’acusat va distribuir una fotografia que li va enviar la menor despullada per mòbil i que va acabar «als telèfons de tot l’institut».A banda dels vuit anys de presó, la Fiscalia demana també una indemnització a la menor de 12.000 euros pels danys psicològics causats, ja que segons va declarar la mare de la menor, la nena arran dels fets ha patit atacs d’ansietat.



La defensa, per la seva banda, va demanar l’absolució del seu client o, subsidiàriament, que se’l condemni a una multa per un delicte de tinença de pornografia.