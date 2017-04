Un Gibraltar a l’andorrana i amb una sobirania compartida entre Espanya i el Regne Unit. Això és el que va proposar l’exministre laborista, Peter Hain, en un article al rotatiu anglès The Guardian. Aquesta és la resposta que ofereix Hein a la creixent preocupació que existeix en l’estret per la victòria del Brexit. Si aquesta va ser l’opció majoritària a la part insular, no va ser la postura que va triomfar a Gibraltar, on els seus habitants es mostren favorables a romandre dins de la Unió Europea.



Per això, Hain, exministre d’Irlanda del Nord i exsecretari d’Estat per Europa, va proposar que Gibraltar tingui una sobirania compartida entre el Regne Unit i Espanya i així evitar que es quedi fora de la UE. «L’única concessió que els gibraltarenys haurien de fer és posar una bandera espanyola a la Roca juntament amb una britànica», va exposar Hain. A més, va argumentar que els habitants de l’estret podrien mantenir «la seva ciutadania britànica, tradicions, la seva duana i forma de vida no serien modificades, excepte per a millor, perquè desapareixeria el setge d’Espanya».



És en aquest context, que el polític laborista defensa que Gibraltar podria tenir una estructura similar a l’andorrana, on hi ha dos coprínceps: el president de França i el bisbe de la Seu d’Urgell. Aquesta sobirania compartida, segons Hain, donaria a Gibraltar «més llibertats i seguretat que mai».



La primera ministra britànca, Theresa May, en canvi, no està per la labor i va destacar que defensarà una sortida beneficiosa del Regne Unit i totes les seves parts de les institucions europees. Això inclou Gibraltar, que és una colònia britànica dins de territori espanyol des del 1713. H